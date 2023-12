Auf eigenen Wunsch: Chatzialexiou verlässt den DFB

Joti Chatzialexiou (47) verlässt nach 20 Jahren den DFB. Der Sportliche Leiter Nationalmannschaften scheidet zum Jahresende auf eigenen Wunsch aus.

Wie der DFB am Dienstag mitteilte, fiel die Entscheidung "nach offenen Gesprächen mit der Geschäftsführung", nach denen die DFB-Spitze dem Anliegen des beruflichen Frankfurters nachkommen wollte, neue berufliche Wege zu gehen. Nach kicker-Informationen verabschiedete sich Chatzialexiou zuvor am Dienstag per Mail von den DFB-Mitarbeitern. Zum 31.12. wird er aus seinem Amt als Sportlicher Leiter Nationalmannschaften ausscheiden und den Verband verlassen.

"Die Entscheidung, nach genau 20 Jahren zu gehen, ist schon seit längerem in mir gereift", erklärt Chatzialexiou. Grund für den Abschied sei, dass er sich "den Wunsch erfüllen möchte", nach zwei Jahrzehnten Verbandsarbeit "andere Themenfelder zu bespielen" - ein Wunsch, dem die DFB-Spitze auch wegen seiner großen Wertschätzung für Chatzialexiou entsprach.

Am Donnerstag und Freitag wird Chatzialexiou noch die DFB-Trainertagung leiten und am Freitagabend auf der Weihnachtsfeier des Verbands seinen Ausstand feiern. Nach 20 Jahren beim DFB sah er nach dem Gewinn der U-17-WM einen guten Zeitpunkt, sich vom Verband zu verabschieden. Bereits in den vergangenen Jahren hatte es Gerüchte rund um ein Engagement im Vereinsfußball - unter anderem beim VfB Stuttgart - gegeben. Einen konkreten Job hat Chatzialexiou aber noch nicht in Aussicht.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf bezeichnete Chatzialexiou als "zentralen Player, der den DFB in den letzten zwei Jahrzehnten maßgeblich mitgestaltet hat". Chatzialexiou stehe "für viele Erfolge, die der deutsche Fußball mit seinen Nationalmannschaften feiern durfte - zuletzt den Gewinn der U-17-Weltmeisterschaft in Indonesien".

Der DFB geht damit seine geplante strukturelle Neuausrichtung ohne einen der zentralen Figuren der letzten Jahre an - ein Umstand, den auch Andreas Rettig bedauert. "Er hinterlässt uns ein gemachtes Feld, auf dem sich zukünftige Erfolge entwickeln lassen", wird der Geschäftsführer Sport beim DFB zitiert. "Er wird dem DFB fachlich wie menschlich fehlen."

Chatzialexiou war seit 2003 beim DFB in verschiedenen Funktionen tätig. Zum 1. Januar 2018 war er zum Sportlichen Leiter Nationalmannschaften ernannt worden und in dieser Rolle unter anderem für Reformen in der Talentförderung zuständig. Unter anderem trieb er als einer der Hauptverantwortlichen das langjährige "Projekt Zukunft" voran, aus dem auch die Umgestaltung der Junioren-Ligen hervorgingen. Mit Chatzialexiou verlässt nach Dr. Tobias Haupt (39) der nächste Verantwortliche den DFB. Der Leiter der Akademie beendete kürzlich auf eigenen Wunsch seine Tätigkeit.