Auf drei Spielern bleibt Bayern sitzen

Das Transferfenster ist geschlossen. Ein wenig Bewegung gab es noch beim FC Bayern, die großen Überraschungen aber blieben aus. Marcel Sabitzer ist da - ein Trio, das eigentlich abgegeben hätte werden sollen, ebenso.

Ein bisschen was ist noch passiert beim FC Bayern an den letzten Tagen des Transferfenster. Chris Richards und Ron-Thorben Hoffmann wurden kurzfristig verliehen - inklusive Kaufoption. Und Marcel Sabitzer, über den die Münchner intern schon eine Weile gesprochen hatten, hat nun für eine Ablösesumme von 15 Millionen Euro beim Rekordmeister unterschrieben. Er wird das Mittelfeld, das durch Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Thomas Müller zwar gefestigt, aber auch immer mal wieder verletzungsbedingt angeknackst ist, in der Breite verstärken. Dass der Österreicher sowohl auf der Sechs als auch auf der Acht und Zehn spielen kann, kommt ihm dabei natürlich zugute.

Tolissos Verbleib könnte sportlich nicht unwichtig sein

Ein von Julian Nagelsmann gewünschter Neuzugang hat somit noch geklappt. Was eher weniger funktioniert hat, ist, Abnehmer für die Verkaufskandidaten zu finden. Corentin Tolisso stand ebenso auf dieser Liste wie seine Landsmänner Bouna Sarr und Michael Cuisance. Angesichts der fußballerischen Qualitäten könnte es bei Tolisso aber ganz gut sein, dass er, dessen Arbeitspapier im Sommer 2022 ausläuft, in dieser Saison noch das Trikot des FCB tragen darf. Sofern er ein wenig von Verletzungen verschont bleibt - aktuell fällt der französische Nationalspieler mit einer muskulären Verletzung in der linken Wade aus.

Im Zentrum kann trotz der Sabitzer-Verpflichtung eine weitere Alternative also gewiss nicht schaden. Für Cuisance und Sarr wäre hingegen ein Wechsel die beste Variante gewesen - für beide Parteien, Spieler wie Verein. Die Münchner bleiben so nämlich auf den Gehältern des Duos sitzen und konnten zudem keine Erlöse via Ablöse generieren. Zudem sind beide Profis mit einem Vertrag bis 2024 ausgestattet. Angesichts der mangelnden Perspektiven im Klub eine lange Zeit.