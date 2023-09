Auf diese Teams können Wolfsburg und Frankfurt in den CL-Play-offs treffen

Im schlimmsten Fall "droht" PSG: Weil nur der deutsche Meister direkt für die Gruppenphase der Champions League gesetzt ist, müssen der VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt erst durch die Play-offs.

Beruhigt zuschauen können am Freitag nur Akteurinnen und Fans von vier Klubs: Der FC Barcelona, Olympique Lyon, Bayern München und der FC Chelsea greifen erst in der Gruppenphase ab dem 14. November ein.

Die Meister der vier stärksten Verbände sind also schon für die Champions-League-Gruppenphase der Frauen qualifiziert, zwölf Plätze allerdings noch zu vergeben: Unter entsprechend großem Interesse werden am Freitag um 13 Uhr die Play-off-Begegnungen ausgelost. Mit dabei: zwei Kugeln, die Zettel mit der Aufschrift VfL Wolfsburg beziehungsweise Eintracht Frankfurt enthalten.

Nachdem die Hessen im Finale ihres Mini-Turniers der 1. Runde Juventus Turin nach Elfmeterschießen ausgeschaltet haben, sind sie nur noch einen Schritt davon entfernt, erstmals in die Gruppenphase der Königsklasse einzuziehen. Doch dieser eine Schritt hat es in sich. Weil die SGE über den Ligaweg als ungesetztes Team in die Play-offs gelangt ist, begegnet sie dort einem gesetzten Klub. In Frage kommen Paris St.-Germain, Real Madrid, Sparta Prag und BK Häcken. PSG zählt zu den Top-Favoriten auf den Titel in der Königsklasse.

Wolfsburg könnte Arsenal-Schreck begegnen

Auf den VfL Wolfsburg, wie die erwähnten vier Vereine ebenfalls gesetzt per Ligaweg dabei, kann Frankfurt nicht treffen, weil beide aus demselben Verband stammen. Die Wölfinnen selbst werden es mit Manchester United, Twente Enschede, Valerenga Oslo oder dem FC Paris zu tun bekommen. Dabei sind die Französinnen nicht zu unterschätzen, haben sie doch in ihrem Mini-Turnier überraschend den stark besetzten FC Arsenal hinausgekegelt. Somit kommen die Londonerinnen erstmals bei 16 Europapokal-Teilnahmen nicht ins Viertelfinale.

Weitere sieben Play-off-Paarungen ergeben sich aus den 14 Mannschaften, die sich über den Meisterweg für die Play-offs qualifiziert haben. Darunter die AS Rom, der FC Zürich, der SKN St. Pölten (allesamt gesetzt) und Ajax Amsterdam (ungesetzt). Hinspiele finden am 10. und 11. Oktober statt, Rückspiele am 18. und 19. Oktober.

Die Teams im Überblick

Ligaweg, gesetzt: VfL Wolfsburg, Paris St.-Germain, Real Madrid, Sparta Prag, BK Häcken

Ligaweg, ungesetzt: FC Paris, Eintracht Frankfurt, Twente Enschede, Manchester United, Valerenga Oslo

Meisterweg, gesetzt: Slavia Prag, FC Rosengard, SKN St. Pölten, Glasgow City, SL Benfica, FC Zürich, AS Rom

Meisterweg, ungesetzt: Ajax Amsterdam, Spartak Subotica, FC Worskla Poltawa, Apollon Limassol, Valur Reykjavik, FC Universitatea Olimpia Cluj, SK Brann Bergen