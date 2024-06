Auf diese Heimspielstätten setzt der Bergische HC

Der Bergische HC hat nicht nur eine, sondern mehrere sportliche Heimatstandorte. Der Fusionsklub aus Solingen und Wuppertal wagt auch immer wieder Ausflüge in die Landeshauptstadt Düsseldorf. Doch wo genau der 2006 gegründete Bundesligist am Ende wirklich steht, das entscheidet sich auch durch das Verfahren des Schiedsgerichtes.

"In Liga Eins agieren wir wie gehabt. Der Schwerpunkt ist die Unihalle in Wuppertal, einige Spiele in der Mitsubishi Electric Halle und ein bis zwei Spiele im PSD Bank Dome in Düsseldorf", erläuterte BHC-Geschäftsführer Sport.

In der vergangenen Saison hatte man sieben Mal den Ausflug in die Landeshauptstadt gemacht, gegen Berlin am 4. Spieltag, Wetzlar einen Tag vor Heiligabend und am letzten Spieltag gegen Flensburg hatte man den großen PSD Bank Dome bezogen - in keiner der drei Partien schöpfte man die Maximalkapazität von 11.164 Plätzen allerdings aus, kam vor allem wegen des zuschauerschwachen Berlin-Spiels auf insgesamt 12.174 Besucher.

Nur vier Partien "ausverkauft"

Gegen die Rhein-Neckar Löwen, Stuttgart, Kiel und Magdeburg war man in der Mitsubishi-Electric-Halle. In den letzten beiden Partien war die Halle mit jeweils 4.068 Zuschauern ausverkauft, 13.332 Zuschauer insgesamt strömten in die kleinere Arena in Düsseldorf-Oberbilk, die vor allem aus Solingen ohne Umstieg mit dem ÖPNV zu erreichen ist.

In die 10 Partien in der Wuppertaler Uni-Halle gegen die restlichen Erstligisten konnte der BHC fast 25.000 Besucher (24.941) in die rund 30.00 Besucher fassende Halle ziehen, nahezu die Hälfte der abgesetzten Tickets (50.447). Ausverkauft war die 3.000 Zuschauer fassende Halle allerdings auch nur im Derby gegen Gummersbach sowie im Abstiegsendspiel gegen Eisenach.

Bei der Zuschauergunst waren ligaweit nur die beiden Aufsteiger niedriger, doch während Eisenach mit einem Schnitt von 2.883 Besuchern seine Werner-Aßmann-Halle (3.150) und der HBW Balingen-Weilstetten mit 2.307 Besuchern die Sparkassen-Arena (2.320) fast ausverkauft hatten, haben die Bergischen Löwen in allen drei Heimspielstätten oftmals noch Luft.

Keine Ligaspiele in Solingen

Auf der Ligaseite wird noch die Klingenhalle in Solingen als vierte Heimspielstätte aufgeführt, doch die war schon in der vergangenen Spielzeit kein Thema mehr, auch weil man im DHB-Pokal zweimal reisen musste.

"Eine Hinzunahme der Klingenhalle in Solingen macht mit dem Blick auf die Kostenstruktur und Logistik keinen Sinn mehr, dies wieder aufzublähen - vor allem nicht bei einem Abstieg. Was bleibt: wenn wir Heimrecht im DHB-Pokal haben, dann spielen wir in Solingen, egal wer der Gegner ist", so Föste.

Sollte der BHC mit einer Schiedsgerichtklage keinen Erfolg haben, würden die Heimspiele im PSD Bank Dome entfallen, selbst Derbys wie gegen Dormagen, Essen oder Hamm würden die große Arena in der Landeshauptstadt kaum füllen.