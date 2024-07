Auf diese 14 Spieler setzt Bundestrainer Gislason bei Olympia

Der Handball-Bundestrainer Alfred Gislason hat sich nun auf seine 14 Stammkräfte für Olympia festgelegt - und bekanntgegeben, welche drei Spieler erstmal nur als Reservisten eingeplant sind.

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hat den 17 Spieler umfassenden Nominierungsvorschlag des Deutschen Handballbundes (DHB) für die Olympischen Spiele in Paris (26. Juli bis 11. August) am heutigen Montag (8. Juli) bestätigt.

Mit Torwart Andreas Wolff steht ein Gewinner der olympischen Bronzemedaille von 2016 vor seiner dritten Olympiateilnahme. Kapitän Johannes Golla, Mittelmann Juri Knorr und Kreisläufer Jannik Kohlbacher fiebern ihren zweiten Spielen nach Tokio 2021 entgegen.

Gislason: Erste Trainingswoche verlief sehr gut

„Unsere erste gemeinsame Trainingswoche in Hennef verlief sehr gut", so Bundestrainer Alfred Gislason. „Alle kamen im erhofften körperlichen Zustand hier an. Jeder weitere Trainingstag bringt uns näher an unser Ziel."

Am 26. Juli müssen beim sogenannten "Technical Meeting" in Paris 14 Stammkräfte und die drei Reservisten bestätigten werden. Torhüter Joel Birlehm sowie Linksaußen Rune Dahmke und Kreisläufer Justus Fischer werden zunächst als Reservespieler gemeldet.

Zum Auftakt der Olympischen Spiele müssen sich die deutschen Handballer am 27. Juli mit Schweden auseinandersetzen. Die weiteren Gegner lauten in der Reihenfolge Japan, Kroatien, Spanien und Slowenien. Die besten vier Teams jeder Vorrundengruppe erreichen die Viertelfinals, die ab dem 6. August in Lille ausgetragen werden.

bec

14er-Kader Deutschland für Olympia

Nr. Name Pos. Geb. Verein 1 David Späth TW 29.04.2002 Rhein-Neckar Löwen 33 Andreas Wolff TW 03.03.1991 THW Kiel 36 Lukas Mertens LA 22.03.1996 SC Magdeburg 29 Tim Hornke RA 04.08.1990 SC Magdeburg 44 Christoph Steinert RA/RR 18.01.1990 HC Erlangen 18 Julian Köster RL 16.03.2000 VfL Gummersbach 71 Marko Grgic RL 11.09.2003 ThSV Eisenach 11 Sebastian Heymann RL 01.03.1998 Rhein-Neckar Löwen 15 Juri Knorr RM 09.05.2000 Rhein-Neckar Löwen 99 Luca Witzke RM 03.04.1999 SC DHfK Leipzig 32 Franz Semper RR 05.07.1997 SC DHfK Leipzig 23 Renars Uscins RR 29.04.2002 TSV Hannover-Burgdorf 4 Johannes Golla KM 05.11.1997 SG Flensburg-Handewitt 80 Jannik Kohlbacher KM 19.07.1995 Rhein-Neckar Löwen

Paris-Reserve