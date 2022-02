"Auf der Zielgeraden": Viktoria hat Muzzicato-Nachfolger im Blick

Auch Interimscoach David Pietrzyk konnte die Trendwende nicht einleiten. Viktoria Berlin befindet sich in der Liga im Abstiegskampf, bei der Trainersuche aber "auf der Zielgeraden".

In Spiel eins nach Benedetto Muzzicato musste sich die Viktoria nach zwei Gegentoren von Vincent Vermeij gegen den SC Freiburg II mit 0:2 geschlagen geben und steht weiter nur einen Zähler vor einem Abstiegsplatz.

"Wir haben den Fokus mehr aufs Konditionelle gelegt und wir haben auch wieder ein bisschen Inhalte vermittelt", gab David Pietrzyk bei "MagentaSport" Einblicke in die Trainingsarbeit vor dem Spiel gegen die Breisgauer, bei der intensiven Woche "gab's auch schon mal Widerworte und Meinungen, die in die andere Richtung gingen. Mit jedem Tag hat die Mannschaft verstanden, dass das einfach notwendig ist."

Wir sind jetzt bei ein, zwei Kandidaten, von denen wir sagen, davon wären wir überzeugt. Viktoria-Geschäftsführer Peer Jaekel

Notwendig wären aber drei Punkte gewesen, die konnten die Berliner in einer Partie auf überschaubarem Niveau aber trotz einiger Möglichkeiten, die leichtfertig vergeben wurden, nicht einfahren. Die dritte Niederlage in Serie ohne eigenes Tor gab es zu verarbeiten. "Der positive Teil überwiegt, ganz klar", meinte Pietrzyk. "Wir hatten uns vorgenommen, ein anderes Gesicht zu zeigen - und das ist uns gelungen."

Nun gilt es auch, wieder Punkte zu holen. Im Nachholspiel beim Halleschen FC am Mittwochabend (19 Uhr, LIVE! bei kicker) hat Pietrzyk in verantwortlicher Position dazu die Gelegenheit. Danach will sich die Viktoria auf einen Nachfolger von Muzzicato festlegen.

"Ich würde sagen, dass wir uns auf der Zielgeraden befinden", erklärte Viktoria-Geschäftsführer Peer Jaekel. "Wir haben den Kandidatenkreis extrem reduziert. Wir sind jetzt bei ein, zwei Kandidaten, von denen wir sagen, davon wären wir überzeugt. Wenn nun die Überzeugung auf der anderen Seite genauso da ist, dann wird's sehr schnell gehen."