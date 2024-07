Auf der Zielgeraden: Amoura vor Wechsel nach Wolfsburg

Der VfL Wolfsburg steht vor einer Verpflichtung für seine Offensive. Mohammed Amoura, Stürmer des belgischen Erstligisten Union Saint-Gilloise, ist auf dem Sprung in die Bundesliga.

Es war ein Rückschlag, den der VfL Wolfsburg aber jederzeit einkalkuliert hat. Sturmkandidat Jörgen Strand Larsen von Celta Vigo wurde am Dienstag als Neuzugang bei den Wolverhampton Wanderers präsentiert. Monatelanges intensives Werben um den Norweger wurde nicht mit dessen Ja-Wort belohnt, weil die Engländer kurzfristig in das Rennen einstiegen und den Transfer binnen weniger Tage über die Bühne brachten. Mit einer Ablöse von 30 Millionen Euro, die der VfL nicht bereit war, zu zahlen.

Geld in die Hand nehmen die Niedersachsen in Kürze voraussichtlich bei einer anderen Personalie: Der Transfer des Wunschkandidaten Mohammed Amoura befindet sich nach kicker-Informationen auf der Zielgeraden.

Amoura kann an die 36 km/h sprinten

Dabei ist festzuhalten: Der Algerier ist kein Strand-Larsen-Ersatz, schließlich kommt er mit einem ganz anderen Profil daher. Schnell - Amoura kann an die 36 km/h sprinten -, wendig, mit viel Tiefgang. Perfekt dafür geeignet, um einen Neuner herumzuspielen.

Dieser heißt aktuell immer noch Jonas Wind, und in Wolfsburg wäre niemand enttäuscht, wenn dies auch so bliebe. Für den Dänen, der bis 2026 unter Vertrag steht, liegt bislang kein Angebot vor.

17 Millionen Euro plus Nachzahlungen

Die Wolfsburger Offerte für Amoura hingegen liegt beim belgischen Pokalsieger und Vizemeister Union Saint-Gilloise längst auf dem Tisch. Rund 17 Millionen Euro plus Nachzahlungen würde der VfL hinblättern für den algerischen Nationalspieler, der schon lange im Fokus von VfL-Sportdirektor Sebastian Schindzielorz steht.

In der abgelaufenen Saison erzielte der 24-Jährige unter dem neuen St.-Pauli-Trainer Alexander Blessin 23 Tore in 48 Partien, in der Nationalmannschaft kommt der Offensivmann, der theoretisch auch auf dem Flügel spielen könnte, auf sechs Treffer in 22 Partien.