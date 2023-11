Auf der Suche nach Spielpraxis: Toure und die "Plattform" Kaiserslautern

Im Test gegen F91 Dudelange hat Almamy Toure sein Debüt für den 1. FC Kaiserslautern gegeben. Die fehlende Bindung des ehemaligen Frankfurters war offensichtlich. Doch Dirk Schuster hat es nicht eilig mit dem zuletzt vereinslosen Innenverteidiger.

Eine Frage hat sich relativ rasch geklärt: die nach dem Fitnesszustand. Offenkundig hat Almamy Toure in den zurückliegenden knapp fünf Monaten ohne Anstellung zumindest derart an sich gearbeitet, dass er nur zwei Tage nach seiner Unterschrift beim 1. FC Kaiserslautern im Test gegen den luxemburgischen Tabellenzweiten F91 Dudelange für 45 Minuten mitwirken konnte.

Hinsichtlich seiner Performance ließ sich wenig Positives notieren. Das war zum einen nach so kurzer Zeit der Zugehörigkeit zu seinem neuen Klub auch nicht anders zu erwarten, zum anderen bildete der 27-Jährige damit keine Ausnahme. Die Roten Teufel enttäuschten und unterlagen mit 0:1.

Einarbeitungsschwierigkeiten bei Toure? "Das ist völlig normal"

Dirk Schuster mochte bei Toure dann auch nicht die strenge Elle der Bewertung anlegen. "An den Abläufen und dem Zweikampfverhalten müssen wir noch arbeiten, auch an unserem Positionsspiel und wie wir uns verhalten, wenn wir den Ball haben. Das ist aber völlig normal, denn alles ist neu für ihn und das geht nicht von heute auf morgen", sagte der FCK-Trainer nach der Partie. Geschäftsführer Thomas Hengen hieb gegenüber der "Rheinpfalz" in die gleiche Kerbe: "Wir geben ihm die Zeit, um fit zu werden. Spätestens zur Rückrunde soll er dann voll einsatzbereit sein. Wenn es vorher der Fall ist, freuen wir uns darüber, und dann sind das für beide Seiten Boni."

Vieles deutet darauf hin, dass mit Toure ein ähnliches Abkommen getroffen worden ist wie mit dem inzwischen bei ES Troyes AC spielenden Nicolas de Preville im vergangenen Winter. Auch de Preville war vereinslos. Auch er hatte sich verpokert, nachdem sein vorheriges Arbeitspapier zu Ende gegangen war. Als der Franzose, und das ist ein großer Unterschied zur Toure, nach Kaiserslautern kam, war er nach kurzer Belastung allerdings völlig außer Puste. Erkennbar am "total roten Kappes", wie Dirk Schuster de Previlles Gesichtsfarbe einst nannte.

Die Spielpraxis ist entscheidend, nicht die Finanzen

Von offizieller Seite herrscht bezüglich der Laufzeit des Toure-Kontraktes das obligate Schweigen. Eine Formulierung von Thomas Hengen aus der Presseverlautbarung lässt jedoch darauf schließen, dass das Arbeitspapier bis zum Ende der aktuellen Spielzeit befristet ist. Hengen sprach unter anderem von einer "Plattform", die Toure sich biete - und auf eine solche begibt man sich bekanntermaßen nur, wenn man sich für andere, höhere Weihe empfehlen mag. Der monetäre Aspekt, führte Hengen weiter aus, habe für Toure eine untergeordnete Rolle gespielt. Andernfalls hätten beide Parteien auch nicht zueinandergefunden. Toure selbst hat sich abseits der Vereinsmitteilung noch nicht geäußert.

Toure, der von 2019 bis 2023 für die Frankfurter Eintracht spielte und mitverantwortlich für den Gewinn der Europa League zeichnete, kommt mit zwei Problemen nach Kaiserslautern. Zum einen zeigte er sich in seiner Karriere immer wieder recht verletzungsanfällig. "Das ist uns nicht verborgen geblieben", sagt Schuster. Zum anderen spielte er in der zurückliegenden Saison wettbewerbsübergreifend gerade einmal 559 Minuten. Wann Toure dem Vorschusslorbeer als "Glücksfall", wie Hengen ihn nennt, gerecht werden kann, ist offen. Sinn ergibt die Verpflichtung gleichwohl.

Almamy hat seine Qualitäten auch in der Spieleröffnung, das wollen wir uns zunutze machen. Dirk Schuster

Vier gelernte Innenverteidiger standen Dirk Schuster bis dato zur Verfügung. Im Falle von Sperren oder Verletzungen wäre es schwierig geworden, die bevorzugte Dreierabwehrkette beizubehalten. Hinzu kommt, dass Schuster einen der Abwehrrecken, Boris Tomiak, wohl gerne permanent auf einer der beiden Sechserpositionen installieren würde.

Schuster: "Der klassische Innenverteidiger zentral ist er nicht"

Allerdings wähnt der 55-jährige Fußball-Lehrer seinen neuen Schützling nicht als künftigen Abwehrchef. Schuster betont, Toure in einem Dreierverbund auf der rechten Seite zu sehen, als rechten Schienenspieler davor oder in einer Viererkette als Rechtsverteidiger. "Der klassische Innenverteidiger zentral ist er nicht", sagt Schuster, "das hat er im Gespräch mit uns auch so dargelegt. Er hat seine Qualitäten auch in der Spieleröffnung, das wollen wir uns zunutze machen."

Am Donnerstag absolvierte Toure sein erstes Mannschaftstraining seit einem halben Jahr. Dass er am nächsten Sonntag im Heimspiel gegen Holstein Kiel (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) sofort in die Startelf rückt, scheint allein schon deshalb abwegig.