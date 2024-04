Auf der Couch? So wird Leverkusen am Wochenende Meister

Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis Bayer 04 Leverkusen als Deutscher Meister feststeht. Schon am kommenden Spieltag könnte es so weit sein. Es gibt drei Titel-Szenarien.

Auch Union Berlin konnte Leverkusen am Samstag nicht am Siegen hindern. IMAGO/Matthias Koch

Der 28. Spieltag war noch einmal ein Spiegelbild der Kräfteverhältnisse im diesjährigen Bundesliga-Meisterrennen, das diesen Namen eigentlich nicht mehr verdient hat. Während Spitzenreiter Bayer 04 Leverkusen am Samstagnachmittag bei Union Berlin eiskalt mit 1:0 den nächsten Dreier einfuhr, gab der FC Bayern parallel beim 1. FC Heidenheim eine 2:0-Pausenführung aus der Hand und verlor noch mit 2:3.

Damit steht fest, dass die Leverkusener bei nun 16 Punkten Vorsprung schon am kommenden Wochenende die erste Meisterschaft der Vereinsgeschichte perfekt machen können - sogar aus eigener Kraft. Konkret sieht das Szenario so aus:

Bayer 04 Leverkusen wird am 29. Spieltag Meister ...

... bei einem Heimsieg gegen Werder Bremen

... bei einem Unentschieden gegen Werder Bremen, wenn der FC Bayern gegen den 1. FC Köln nicht gewinnt und der VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt nicht gewinnt

... bei einer Niederlage gegen Werder Bremen, wenn der FC Bayern gegen den 1. FC Köln verliert und der VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt verliert

Lieber selbst nachrechnen? Hier geht es zum kicker-Tabellenrechner

Weil Leverkusens erst am Sonntag (17.30 Uhr) gegen Werder spielt, Bayern (15.30 Uhr) und Stuttgart (18.30 Uhr, alle LIVE! bei kicker) aber bereits am Samstag gefordert sind, "droht" der Werkself also gar der Meistertitel auf der Couch. Dafür müssten die Münchner allerdings gegen Köln ihre dritte Liga-Niederlage in Serie kassieren nach dem 0:2 gegen Dortmund der Schlappe in Heidenheim und die so formstarken Stuttgarter ihre erste Bundesliga-Niederlage seit Mitte Januar kassieren.

Weitere Rekorde für Leverkusen schon fix

Ein paar Rekorde knackte Bayer 04 schon am Samstag: Erstmals in der Klubgeschichte gelangen neun Bundesliga-Siege hintereinander, erstmals zudem sieben am Stück in der Fremde. Und mit dem 28. Spiel ohne Niederlage stellte die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso auch noch den Bundesliga-Startrekord ein, der dem FC Bayern 2013/14 unter Pep Guardiola gelungen war.

Sollte Leverkusen den ersten Matchball auslassen, gäbe es eine Woche später am 30. Spieltag die nächste Gelegenheit. Dann wartet - ebenfalls am Sonntag - das Gastspiel bei Borussia Dortmund, während die Bayern am Samstagabend bei Union Berlin gefragt sind.