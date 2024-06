Auf den Spuren des Vaters: Jakub Mintal wechselt zum Club

Der 1. FC Nürnberg hat für seine U 23 ein Sturmtalent mit klangvollem Namen verpflichtet: Jakub Mintal, Sohn von Vereinslegende Marek Mintal, kehrt von der SpVgg Bayreuth an den Valznerweiher zurück.

MEHR ZUR REGIONALLIGA BAYERN Startseite

Transfers

Ewige Tabelle

Der 1. FC Nürnberg hat ab Sommer wieder einen Mintal in seinen Reihen. Nachdem Marek Mintal zwischen 2003 und 2011 beim fränkischen Traditionsverein zur Legende und in dessen Trikot 2005 unter anderem Bundesliga-Torschützenkönig wurde, wird sich ab Sommer sein Sohn Jakub in der U 23 der Nürnberger versuchen.

Für die ganz große Bühne wird es für den 19-Jährigen zwar zunächst noch nicht reichen, doch immerhin endete seine Premierensaison im Herrenbereich mit 6 Toren in 29 Regionalliga-Einsätzen für die SpVgg Bayreuth. Dort lässt man ihn nur ungern gehen, doch Geschäftsführer Jörg Schmalfuß wählt zum Abschied versöhnliche Worte: "Wir danken Jakub Mintal für seinen stets vorbildlichen Einsatz bei der Altstadt und wünschen ihm für seine Zukunft bei der U 23 und vielleicht auch mal bei den Profis des Club allen erdenklichen Erfolg - außer natürlich in den beiden Spielen in der kommenden Regionalliga-Saison gegen die SpVgg Bayreuth."

In Nürnberg ist man hingegen froh, dass der ehemalige Jugend-Spieler zurück am Valznerweiher ist. Michael Wiesinger, Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, erklärt: "In der vergangenen Saison konnte er seine ersten Schritte in der Regionalliga gehen und Scorerpunkte sammeln. Wir sind uns sicher, dass er bei uns sein Potenzial weiter entfalten und in der U 23 seine nächsten Entwicklungsschritte gehen kann."