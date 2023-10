Auf den Spuren der Vergangenheit: BILLY BOY ziert Sondertrikot des FC 08 Homburg

Der FC 08 Homburg wird in der 2. Runde des DFB-Pokals mit einem Sondertrikot antreten. Im Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth wird der Kondomhersteller BILLY BOY auf den Trikots des Regionalligisten zu sehen sein.

Am Donnerstagnachmittag präsentierte der FC 08 Homburg das Sondertrikot für die 2. Runde des DFB-Pokals. FC 08 Homburg

Als einziger Amateurklub steht der FC 08 Homburg in der 2. Runde des DFB-Pokals. Nach dem überraschend deutlichen 3:0-Erfolg über den Bundesligisten SV Darmstadt 98, trifft der Südwest-Regionalligist Ende Oktober nun auf die SpVgg Greuther Fürth. Speziell für diesen besonderen Rahmen haben die Verantwortlichen nun ein Sondertrikot präsentiert und setzten dabei eine nostalgische Randnote.

Als der FC 08 am Donnerstagnachmittag nämlich den Kondomhersteller BILLY BOY als Sponsor präsentierte, erweckte das bei manchen Fußballfanatikern fast in Vergessenheit geratene Erinnerungen. Homburg und kuriose Trikotsponsoren, ach ja, da war doch was? Bereits im Jahr 1988 platzierte der FCH nach dem Aufstieg ins Oberhaus einen Kondomhersteller auf seinen Trikots. "London", kurz für die "London Rubber Company", zierte damals sogar als Hauptsponsor das Trikot der Saarländer und sorgte bundesweit für Aufsehen. Wenn man heute Fußball-Fans nach dem FC Homburg fragt, dann bekommt man immer noch oft als Antwort: "Waren das nicht die mit den Kondomen?"

Legendäres Trikot im Dortmunder Museum - Gelingt Homburg die nächste Sensation?

"Die Idee zu dieser Aktion ist bei der Auslosung zur zweiten Runde des DFB-Pokals im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund entstanden", so Hans-Joachim Burgardt, der Schatzmeister des Vereins. Der FC 08 Homburg ist dort mit dem legendären Trikot vertreten, mit dem er Bundesliga-Geschichte schrieb.

Ob dem FC 08 Homburg erneut die Pokalsensation gelingen wird, bleibt abzuwarten. Am Dienstag, den 31. Oktober steigt für den Regionalligisten im wohl ausverkauften Waldstadion das nächste Highlight-Spiel der laufenden Spielzeit.