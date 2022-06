"Auf den Außenpositionen variabel einsetzbar": Havelse holt Ilic

Der TSV Havelse hat sich für die kommende Saison in der Regionalliga Nord verstärkt und Marko Ilic vom HSC Hannover verpflichtet.

Nächster Neuzugang beim TSV Havelse: Marko Ilic kommt vom HSC Hannover zum Drittliga-Absteiger und soll den TSV auf den Außenpositionen verstärken.

In der abgelaufenen Saison absolvierte der 23-Jährige 23 Spiele für den HSC, in denen er zwei Tore erzielen konnte. Den Abstieg konnte er damit nicht verhindern, dennoch bleibt wird er auch in der kommenden Saison in der Regionalliga spielen.

"Nächster Wunschspieler"

Matthias Limbach, Sportlicher Leiter der Havelser, freute sich über die Neuverpflichtung. "Marko Ilic ist ein sehr gut ausgebildeter und auf den Außenpositionen variabel einsetzbarer Spieler, der mit seinen Fähigkeiten unseren Kader verstärken kann", sagte er am Rande der Vorstellung gegenüber Vereinsmedien. "Ich freue mich, dass wir Marko von einem Wechsel zum TSV überzeugen konnten und unser Trainer damit seinen nächsten Wunschspieler erhält", so Limbach weiter.

Auch Ilic zeigte sich von seiner neuen Aufgabe überzeugt, bezeichnete den Wechsel als "Schritt nach vorne". Beim TSV wolle er mit der Mannschaft eine "erfolgreiche Saison" spielen.