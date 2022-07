Auf dem Weg zum Rekordspieler: Joaquin verlängert erneut bei Real Betis

Bekommt La Liga in der kommenden Saison einen neuen Rekordspieler? Die Voraussetzungen dafür wurden am Mittwoch geschaffen.

Joaquin hat noch immer nicht genug: Wie sein Klub Real Betis am Mittwoch bekanntgab, hat der Mittelfeldspieler seinen Vertrag um eine weitere Saison bis Juni 2023 verlängert. Er geht damit in seine 20. Saison in der höchsten spanischen Spielklasse. Betis würdigte die Vereinsikone in der Mitteilung als "lebende Legende".

Zum Start der neuen Saison wird Joaquin, der Mitte Juli Geburtstag feiert, 41 Jahre alt sein - und einen Rekord in Angriff nehmen. Mit bislang 600 Ligaspielen (78 Tore) liegt er in der Rangliste der Rekordspieler von La Liga auf Rang zwei. Vor ihm steht nur noch Torwart-Ikone Andoni Zubizarreta, der zwischen 1981 und 1998 auf insgesamt 622 Spiele kam.

In der kommenden Saison könnte Joaquin demnach an Zubizarreta vorbeiziehen, dafür müsste er allerdings mehr Spiele machen als in der vergangenen Saison. Da kam er auf 21 Einsätze für Real Betis - 19 davon bestritt er als Joker.