"Auf dem Platz wirklich eine Erscheinung": FCN holt Desic

Medina Desic verstärkt ab sofort den 1. FC Nürnberg. Die Stürmerin kommt von Mit-Aufsteiger RB Leipzig zum Club und kehrt damit nach Franken zurück.

Elvira Herzog "bekommt Angst". Das jedenfalls kommentierte die Torhüterin der RBL-Frauen unter einem Instagram-Post, in dem der 1. FC Nürnberg am Dienstagabend Medina Desic als siebten Neuzugang für diese Saison vorstellte. Künftig muss Herzog die Schüsse ihrer ehemaligen Mitspielerin parieren - und weiß, dass das kein Spaß werden wird. Schließlich kam die 29-jährige Stürmerin in der Leipziger Aufstiegssaison in 22 Spielen auf zwölf Tore.

"Ich kenne den 1. FC Nürnberg schon lange aus den direkten Duellen, dort war Nürnberg schon immer ein unangenehmer Gegner", sagt Desic über ihren neuen Arbeitgeber. In der vergangenen Saison spielten Nürnberg und Leipzig noch in der 2. Frauen-Bundesliga, gemeinsam stiegen sie auf.

Die erfahrenste Akteurin beim Club

Jetzt kann es Desic "kaum erwarten, dass die Bundesligasaison startet". Mit 29 Jahren ist die montenegrinische Nationalspielerin (14 Länderspiele, zwei Tore) die erfahrenste Akteurin in den Reihen des Club. "Mit meiner Erfahrung und meiner Qualität auf dem Platz möchte ich dem Team bestmöglich helfen und viele Tore zum Erfolg beitragen", so ihre Ansage.

Osman Cankaya, Sportlicher Leiter der Club-Frauen, sagt: "Medina ist auf dem Platz wirklich eine Erscheinung, die gleichzeitig eine körperlich präsente, mitspielende, zielstrebige und erfahrene Angreiferin ist. Sie kann junge Spielerinnen mitziehen, weswegen wir wirklich froh sind, sie ab sofort in unseren Reihen zu wissen."

Rückkehr nach Franken

Für Desic ist der Wechsel zum Club auch eine Rückkehr nach Franken. Von 2013 bis 2021 spielte die im unterfränkischen Erlenbach am Main geborene Desic für den ETSV Würzburg, die Würzburg Dragons und schließlich für die Würzburger Kickers. Ihrer Heimat ist ab sofort wieder ein Stück näher.