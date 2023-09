"Auf dem Gipfel der Welt": Brooks krönt sein märchenhaftes Comeback

Der Fußball schreibt viele schöne Geschichten - die aktuellste dürfte wohl am Montagabend in Lettland verfasst worden sein. In der Hauptrolle: Wales-Rechtsaußen David Brooks (26).

"Brooks will tear you apart again" (dt. "Brooks wird dich wieder zerreißen"), hallte es am 16. Oktober 2021 während der Partie Sheffield United gegen Stoke City von den Rängen der Bramall Lane - zwei Tage nach der Verkündung, dass bei Sheffields ehemaligem Rechtsaußen David Brooks das Hodgkin-Lymphom, ein bösartiger Tumor des Lymphsystems, im zweiten Stadium diagnostiziert worden war.

Über eineinhalb Jahre ohne Pflichtspieleinsatz

Und die Fans der Blades sollten mit ihrem ermutigenden Gesang Recht behalten, denn im März diesen Jahres - also rund 17 Monate nach der Diagnose - war der Waliser erstmals nach seiner Erkrankung wieder Teil des Spieltagaufgebots seines Klubs, der seit seinem Wechsel zur Saison 2018/19 der AFC Bournemouth ist. Bis zum Ende der vergangenen Spielzeit folgten für den 26-Jährigen sechs Einsätze im Trikot der Cherries - die Krönung jedoch lieferte die Rückkehr in die walisische Nationalmannschaft Ende Mai.

19 Minuten stand Brooks im Zuge des Lehrgangs beim 2:4 gegen Armenien auf dem Feld, auch im September zählte der Offensivmann nun erneut zum Aufgebot von Trainer Robert Page. Während Brooks, der in der aktuellen Saison bereits zwei Pflichtspieltreffer für Bournemouth auf dem Konto hat, bei seinem Jokereinsatz im Test gegen Südkorea (0:0) der Torerfolg noch nicht vergönnt gewesen war, fand die märchenhafte Rückkehr-Story am Dienstagabend in der lettischen Hauptstadt Riga ihren Höhepunkt.

Hinter Brooks liegen "sehr, sehr überwältigende" Wochen

Bis zur sechsten Minute der Nachspielzeit hatte sich der kurz nach der Pause eingewechselte Flügelspieler Zeit gelassen, ehe er Lettlands Keeper mit einem feinen Chip-Abschluss zum 2:0-Endstand schließlich doch noch überwinden konnte. "Ich fühle mich wie auf dem Gipfel der Welt", erklärte Brooks nach Spielende im Interview. "Es waren drei lange Jahre, um an den Punkt zu kommen, an dem ich das Trikot von Wales wieder richtig tragen kann, und dann auch noch ein Tor zu schießen, ist wirklich schön", so der 26-Jährige.

Die letzten Wochen "waren allgemein sehr, sehr überwältigend" für das ehemalige Academy-Talent Manchester Citys. "Wieder in der ersten Mannschaft von Bournemouth zu sein", sei nach dieser schweren Zeit "natürlich großartig" gewesen, das jüngste Premier-League-Tor gegen Brentford (2:2) habe das Selbstvertrauen vor der Länderspielpause selbstverständlich noch einmal gestärkt.

Im Anschluss an das Interview gab es für David Brooks nur ein Ziel: Die walisische Fankurve. Und die mitgereisten Anhänger der Drachen - die konnten ihren Torschützen natürlich nur mit einem Song gebührend empfangen.