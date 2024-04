Auf dem Gipfel

Leverkusen hat es geschafft. Durch einen 5:0-Sieg gegen Werder Bremen hat Bayer den Titel perfekt gemacht. Bayers Werk - die Geschichte seit dem Aufstieg 1979 bis zur Meisterschaft 2024.

Auf der Stelle

In der Hinrunde verzückte Leroy Sané die Fans des FC Bayern. Seitdem ruckelt es, er kommt nicht voran. Und dennoch kann und will er in der Champions League gegen Arsenal sehr wichtig werden.

Auf EM-Kurs

In seiner ersten Saison hatte David Raum mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen. Jetzt gehört er bei RB Leipzig zum Stamm. Im Interview spricht er über seine Entwicklung - und über seine EM-Hoffnungen.