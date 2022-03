Max I. gegen Sir Lewis. Red Bull gegen Mercedes. Das im Vorjahr so spannende Duell an der Spitze der Formel 1 geht in die nächste Runde. In völlig veränderten Autos bläst Hamilton zur Jagd-Saison auf Verstappen, der sich schon vor dem ersten Rennen einen Rekord sicherte.

Mitleid? Nicht mit Lewis Hamilton. Findet jedenfalls Max Verstappen, der seit drei Monaten amtierende Weltmeister. Auf der allerletzten Runde des letzten Rennens hatte er dem großen Dominator der letzten Jahre den WM-Titel noch entrissen. Es war die packendste Formel-1-Saison seit Langem, und Verstappen findet natürlich, es gab am Ende den richtigen Sieger und Hamilton solle aufhören zu schmollen: „Er kann auf die sieben Titel zurückschauen, die er schon hat. Ist doch auch nicht so übel... Mir würde es in der gleichen Situation deshalb weniger wehtun."

Glauben muss man das nicht, aber es ist ein erster Vorgeschmack darauf, dass es 2022 noch etwas härter zugehen könnte als in der schon heftigen Vorsaison. In Monza, in Silverstone, in Brasilien oder Abu Dhabi, überall hatten sich Verstappen und Hamilton kompromisslose Duelle geliefert, teils auf Biegen und Brechen des Materials. Dass sein WM-Sieg einen Makel trage, findet Verstappen im Gespräch mit dem "Guardian" übrigens "überhaupt nicht. Ich finde, ich habe mir das verdient. Ich hatte auch viel Pech. Die Menschen erinnern sich immer nur ans letzte Rennen. Aber wenn man die ganze Saison betrachtet, hätte die WM schon viel früher entschieden sein sollen."

Auch die User bei kicker.de haben eine eindeutige Meinung. Über 35000 machten mit bei der Umfrage für das neue Sonderheft Motorsport, und 75 Prozent davon waren der Meinung, dass Verstappen ein würdiger Weltmeister sei, nur 17 Prozent sahen Hamilton vorn. Ein ähnliches, aber nicht gar so klares Bild ergibt sich für diese Saison: 45 Prozent glauben, dass Verstappen auch 2022 wieder ganz oben stehen wird, immerhin 30 Prozent trauen Hamilton den Titel zu, der sich im Winter furchtbar rar gemacht hat.

Einige befürchteten schon, der 37-Jährige würde gar nicht mehr zurückkommen, aber das Spiel mit der Spannung und den sozialen Medien, beherrscht er ja bestens. 27 Millionen Follower hat Hamilton bei Instagram, mehr als dreimal so viele wie Verstappen. Manche meinten, Mercedes fordere zunächst noch ein Opfer vom Weltverband FIA, ehe Hamilton wieder einsteige; schließlich sei man gegen die höchst umstrittenen Entscheidungen von Abu Dhabi auch nicht vor Gericht gezogen. Also wurde eben Rennleiter Michael Masi gefeuert, er hatte in seinem undankbaren Job 2021 mehrfach die Übersicht verloren und im letzten Rennen die fünf überrundeten Fahrer doch noch an Hamilton vorbeigeschickt, was den großen Showdown erst ermöglichte.

Toto Wolffs Spitze gegen Red Bull

"Ich habe nicht mit Masi gesprochen, und ich will auch nie wieder mit ihm reden", schäumt Toto Wolff in der vierten Staffel der Netflix-Serie "Drive to Survive", die ab Freitag startet und das Titelrennen 2021 noch einmal in allen Details Revue passieren lässt. Nur Verstappen verzichtete irgendwann auf eine Kooperation mit den Filmemachern, weil ihm manche Konflikte zu sehr aufgebauscht würden. Für Wolff kein Problem, der Mercedes-Teamchef schickt gleich noch eine Spitze Richtung Konkurrenz hinterher. "Jonathan Wheatley hat seinen Job gemacht. Er hat Michael Masi umgedreht, nicht nur in Abu Dhabi, schon zuvor, und Max schuldet ihm wohl eine Menge." Wheatley ist der Sportdirektor bei Red Bull. Mit deren Teamchef Christian Horner verbindet Wolff ohnehin eine gegenseitige Abneigung, die beide gar nicht erst verheimlichen.

Ihre beiden Fahrer indes bekämpfen sich zwar auf der Strecke, aber schenken sich auch den nötigen Respekt. "Da ist alles gut. Wir sind beide Racer", sagt Verstappen. Viel Konsens abseits der Strecke finden die beiden wohl talentiertesten Fahrer ihrer Generation mit 13 Jahren Altersunterschied sonst nicht. Während Hamilton sich längst auch als Sprachrohr gegen Missstände sieht, sind die Momente der öffentlichen Reflexion bei Verstappen noch selten, was aber auch dem Alter geschuldet sein darf.

Ex-Kollege Bottas warnt vor Hamilton

Wartet mal ab: Lewis Hamilton. Daimler AG

Aber selbst Hamilton schaut aktuell vor allem auf das Sportliche. "Wenn ihr denkt, dass ihr am Ende des vergangenen Jahres mein Bestes gesehen habt, dann wartet ab, was ihr dieses Jahr zu sehen bekommt", hat er erklärt. Der Brite, im Dezember von Prinz Charles in Windsor zu Sir Lewis geschlagen, will sich doch noch seinen achten WM-Titel holen. Nun mit den stark veränderten neuen Autos und dem schnellen George Russell als Teamkollegen, der womöglich wertvolle Helferdienste leisten kann. Sein bisheriger Partner Valtteri Bottas sitzt nun im Alfa Romeo. Der Finne sagt über die "lebende Legende" Hamilton: "Nach all dem, was 2021 passiert ist, werden wir sehen, dass Lewis unheimlich stark zurückkehren wird. In ihm brennt das Feuer, deshalb: Vorsicht!"

Hammer-Time - darauf hoffen freilich auch die US-Vermarkter von Liberty Media. Es soll wieder spektakuläre Duelle mit Max I. geben, der bei den Tests in Barcelona auffallend gelöst wirkte, womöglich eine Begleiterscheinung des WM-Titels, denn von nun an sei alles nur noch "ein Bonus". Wohl auch in finanzieller Hinsicht. Vergangene Woche unterschrieb Verstappen einen neuen Rekordvertrag bis 2028 bei Red Bull, kein anderer Fahrer ist so lange gebunden. Bei einem Gehalt von 30 Millionen Euro pro Jahr liegt er nun auf Augenhöhe mit Hamilton.

Und die neuen Autos mit den größeren Reifen und der völlig veränderten Aerodynamik könnten dem Fahrstil des Niederländers durchaus entgegenkommen. Aber vielleicht greifen ja auch Lando Norris im McLaren oder Charles Leclerc im Kampf um den Titel ein. Oder Sebastian Vettels Aston Martin kommt endlich auf Touren. Zu hoffen bleibt nur, dass nach den Crashs in Monza oder Silverstone alles im Rahmen bleibt und die Sitten nicht weiter verrohen. Dann kann 2022 mehr sein als nur eine Jagd-Saison.

