"Auf beidseitigen Wunsch": HC Erlangen und Raul Alonso trennen sich

Der HC Erlangen und Raul Alonso gehen getrennte Wege. Der Handball-Bundesligist will die Position des Sportdirektors auch nicht neu besetzen.

"Der HC Erlangen und Sportdirektor Raul Alonso beenden auf beidseitigen Wunsch ihre Zusammenarbeit", heißt es in der recht knapp formulierten Pressemitteilung des Vereins vom heutigen Samstag (8. Juni). Der zum 30. Juni 2024 auslaufende Vertrag des Spaniers werde nicht verlängert. Einen direkten Nachfolger soll es nicht geben, teilte der Handball-Bundesligist mit.

„Raul Alonso hat gerade als Trainer Großes für den HC Erlangen geleistet. Ich erinnere an den Einzug in das Final Four in Hamburg, das herausragende Kalenderjahr 2022 und auch die guten 30 Punkte in der Saison 2022/23. Wir sind ihm dafür sehr dankbar. Er und seine Familie sind uns freundschaftlich verbunden. Er wird immer beim HCE willkommen sein", lässt sich Präsident Dr. Carsten Bissel zitieren.

Kein Nachfolger

Dass Bissel die Leistungen Alonsos als Trainer heraushebt und mit keiner Silbe auf dessen Zeit als Sportdirektor eingeht, spricht Bände. Schon seit geraumer Zeit gab es über das angespannte Verhältnis zwischen Raul Alonso und Dr. Carsten Bissel nicht nur Gerüchte, es war auch öffentlich zu sehen. Zuletzt (nach dem Hannover-Spiel) verweigerte Bissel dem Spanier den Handschlag.

Der Erlangen-Boss und Schwiegervater des deutschen Fußball-Nationaltorhüters Manuel Neuer fügte hinzu: „Wir wollen die Aufgaben eines Sportdirektors - wie es bereits in der Vergangenheit jahrelang erfolgreich praktiziert wurde - wieder auf verschiedene Schultern verteilen." Der HC Erlangen spielte eine enttäuschende Bundesliga-Saison und rettete sich erst am letzten Spieltag - und das auch nur, weil der Bergische HC zeitgleich ebenfalls verlor.

HC Erlangen setzt weiter auf Johannes Sellin