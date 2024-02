Auf Antrag von Fürth: Islamovic' Spielerlaubnis wird entzogen

Ajdin Islamovic wird nicht mehr für die SpVgg Greuther Fürth an der VBLCC teilnehmen. Das bestätigen Klub und Liga. Zu den genauen Gründen wollte sich der Verein nicht äußern.

Kurz vor Ende der regulären Saison gibt es in der Virtual Bundesliga Club Championship (VBLCC) eine personelle Veränderung. Die SpVgg Greuther Fürth hat einen Antrag bei der Deutschen Fußball-Liga (DFL) eingereicht, wonach Ajdin 'Eyedin98' Islamovic die Spielerlaubnis entzogen werden soll. Wie Klub und DFL bestätigen, wurde diesem stattgegeben. Gleichzeitig wird Egrem Dogan in den Fürther Kader aufgenommen.

Über die Beweggründe, warum 'Eyedin98' nicht mehr für die Franken antreten wird, wollte sich der Verein nicht äußern. Nach kicker eSport-Informationen handelt es sich um disziplinarische Gründe. Damit endet ein kurzes Kapitel, denn der Österreicher war erst zu Saisonbeginn nach Fürth gewechselt. Zuvor spielte der 25-Jährige bei Hannover 96 und Viktoria Berlin.

Fürth ohne Aussichten auf Play-off-Platz

Sportlich läuft es diese Saison beim Kleeblatt alles andere als rund. Das Team steht aktuell auf dem letzten Tabellenrang. Mit acht Punkten Rückstand besteht lediglich noch eine rechnerische Chance, Darmstadt 98 zu überholen und so die rote Laterne abzugeben.

Dafür muss - zusätzlich zur Schützenhilfe - aus den verbleibenden drei Partien die maximale Ausbeute her - das Programm ist indes nicht einfach. Am heutigen Dienstag steht das Frankenderby an, das nachgeholt wird. Beim Offline-Spieltag in Köln geht es gegen den Karlsruher SC, der sich noch Hoffnungen auf einen Platz in den Top 8 macht. Abgeschlossen wird die reguläre Saison für das Kleeblatt schließlich gegen die SV Elversberg. Auch die Saarländer haben aktuell noch Chancen, sich auf einen Play-off-Platz zu hieven.

Die Spieltage in der Strassenkickerbase zu Köln können Fans ab 17 Uhr jeweils im Livestream auf dem Twitch-Kanal von kicker eSport oder auf kicker.de/esport verfolgen.