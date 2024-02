Auf Altglienickes "Straßenkicker" wartet Viktoria - Özdogan kritisiert Mammutprogramm

Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. So oder so ähnlich sieht es aktuell bei der VSG Altglienicke aus. Die Mannschaft aus dem Berliner Südosten muss im Februar innerhalb von 26 Tagen gleich sieben Partien absolvieren.

Mehr zur Regionalliga Nordost News

Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistik

"Ein Mammutprogramm. Das ist nicht normal", kritisiert Kadir Özdogan, Sportlicher Leiter. "Da hätte ich mir auch etwas Respekt vom Verband gewünscht." Doch diese Spielflut scheint die ambitionierten Berliner scheinbar aktuell nicht aufzuhalten. Der 2:0-Sieg im Nachholspiel unter der Woche gegen Lok Leipzig war bereits das vierte Match in 2024 und gleichzeitig der vierte Sieg.

Stichwort: Team der Stunde. Seit dem Murat Salar die Mannschaft von Karsten Heine (68) im November 2023 übernommen hat, verloren die Altglienicker nicht mehr und kletterten in der Tabelle auf Rang vier. Es stehen für den 47 Jahre alten VSG-Coach bis dato fünf Siege und ein Remis seit dem Amtsantritt zu Buche. "Die Jungs haben einfach die Mentalität und sich diese Erfolge erarbeitet. Wie früher auf dem Bolzplatz will sie jedes Spiel gewinnen", schildert Salar, der die Mannschaft stabilisierte.

Im bevorzugen 4-2-3-1-System kehrten die Altglienicker zum dominierenden Offensivfußball zurück, warten je nach Gegner auch im 4-1-4-1 auf. Doch in den jüngsten Partien stimmte auch die Defensivarbeit und bei den Siegen gegen Lok und auch Hertha BSC II (2:0) blieben die Altglienicker ohne Gegentor. "An diesem Punkt wollten wir arbeiten. Dieses Defizit hatten wir ausgemacht, dass die Mannschaft ein Stück weit zu viele Gegentore kassierte", erklärt der VSG-Coach.

Pourié bereits viermal erfolgreich

Ein weiterer Grund für den aktuellen Höhenflug der Berliner ist auch Winterneuzugang Marvin Pourié, der in allen vier Spielen seit seiner Verpflichtung für den neuen Klub traf. "Wir sind alles Straßenkicker und wissen, was auf dem Platz zählt und wo das Tor steht", so der 33 Jahre alte Pourié. "Wir haben aber noch viel Luft nach oben." Dies kann die VSG direkt beweisen, wenn am Samstag das Stadt- und Tabellennachbarschaftsduell gegen den Fünften Viktoria Berlin ansteht. Dessen Coach Semih Keskin (35) schaute sich das jüngste Match der VSG im Jahnsportpark an und dürfte sicherlich die Stärken - auch von Sturmspitze Pourié - der VSG notiert haben. "Egal in welcher Liga ich gespielt habe, ob national oder international. Ich habe immer bewiesen, dass ich meine Tore schießen kann", so der VSG-Stürmer selbstbewusst. "Die Fahrt geht noch weiter nach oben."

Die aktuelle Erfolgsserie bestärkt die VSG-Verantwortlichen auch darin, "die Lizenz für die 3. Liga einzureichen", bestätigte Marco Schröder, Fußball-Abteilungsleiter der VSG, auf kicker-Nachfrage. Diese muss beim Deutschen Fußball-Bund bis zum 1. März vorliegen. Als Spielstätte würden die Altglienicker dann das Mommsenstadion im Berliner Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf angeben, das bis zum Sommer Drittliga-tauglich gemacht werden soll. Doch bis dahin muss die VSG noch einige Partien bestreiten - und im besten Fall auch gewinnen.

Die weiteren Spiele

Neben dem Hauptstadtduell empfängt am Samstag der formstarke FSV Zwickau den FC Rot-Weiß Erfurt. Zudem rollt der Ball zwischen dem FC Carl Zeiss Jena und dem BFC Dynamo. Letzterer kann vorerst den Druck auf den Tabellenführer erhöhen und in seinen beiden noch ausstehenden Nachholpartien theoretisch vorbeiziehen.

Jener Primus Greifswalder FC will dem Druck freilich standhalten und am Sonntag gegen Lok Leipzig die Zähler zu Hause lassen. Außerdem kommt es am Tabellenende zum Duell zwischen dem Berliner AK und Hansa Rostock II. Der ZFC Meuselwitz will im Heimspiel Hertha BSC II wieder näher zu sich an die Abstiegszone ziehen.

Bereits am Freitag wird der 22. Spieltag eröffnet. Anstatt der geplanten drei Spielen findet jedoch nur die Partie in Eilenburg statt, wo der FSV Luckenwalde gastiert. Die Begegnung bei Chemie Leipzig musste wegen "Virus-Alarm" bei Energie Cottbus gecancelt werden. In Babelsberg wird wegen eines Staatsbesuchs nicht gespielt.