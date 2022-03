"Auf allen elf Positionen schlechter": Salzburg stößt an seine Grenzen

Dem österreichischen Serienmeister RB Salzburg wurden bei der 1:7-Niederlage im Champions-League-Rückspiel gegen Bayern München klar die Grenzen aufgezeigt. Das mussten auch die ansonsten so erfolgsverwöhnten Mannen von Matthias Jaissle neidlos anerkennen.

So chancenlos wie an diesem Dienstagabend sah man RB Salzburg in der jüngeren Vergangenheit nur äußerst selten. Durch katastrophale Eigenfehler musste die Elf von Matthias Jaissle schon früh sämtliche Träume vom Aufstieg ins Champions-League-Viertelfinale begraben, nach 31 Minuten führte der ebenso gnadenlose wie effiziente FC Bayern München bereits mit 4:0.

Angesichts des eklatanten Klassenunterschieds erübrigte sich auch eine Diskussion darüber, was sich durch einen möglichen Führungstreffer von Nicolas Capaldo (2.) verändert hätte. Zu ballsicher, zu dominant und letztlich schlicht und ergreifend zu gut waren die Münchner für die Elf von Matthias Jaissle. Daran änderte auch der Ehrentreffer von Maurits Kjaergaard (70.) zum zwischenzeitlichen 1:5 nichts.

Bayern "auf einem anderen Niveau"

7:1 hieß es nach 90 Minuten letztendlich für die Bayern, die somit mit einem Gesamtscore von 8:2 ins Viertelfinale einzogen. "Es war einfach zu sehen, dass der Gegner auf einem anderen Niveau war", fasste Rasmus Kristensen den Abend auf "Sky Sport Austria" zusammen. "Wir waren heute auf allen elf Positionen schlechter. Dann wird es schwer, in der Allianz Arena gegen eine der besten Mannschaften der Welt zu gewinnen."

Den Anfang vom Ende stellten für den aktuellen Tabellenführer die zwei verwandelten Elfmeter (12., 21.) von Robert Lewandowski dar. Den beiden Treffern war jeweils ein Foulspiel von Maximilian Wöber vorausgegangen. "Wir sind danach von Minute zu Minute als Mannschaft ein bisschen auseinandergebrochen", meinte der 24-Jährige. "Das war ein richtiger Aussetzer von uns und richtig, richtig schlecht."

Hatten die Österreicher beim 1:1 im Hinspiel den Bayern noch über weite Strecken Paroli geboten, wirkten sie in der bayerischen Landeshauptstadt phasenweise blutleer. Cheftrainer Matthias Jaissle führte das auch auf die zahlreichen Corona-Fälle Ende Februar zurück: "Man hat heute schon gesehen, dass der eine oder andere Spieler nicht bei 100 Prozent war."

Man wolle zwar keine Ausreden suchen, aber die Vorbereitung auf das Bayern-Spiel sei nicht einfach gewesen. Jaissle zollte dem deutschen Tabellenführer allerdings auch Respekt für dessen Leistung: "Man muss den Münchnern ein Lob aussprechen. Sie haben das sehr, sehr gut gemacht und die Räume dynamisch und gut besetzt. Und wir waren einfach nicht auf dem Level wie noch im Hinspiel."

Mangelnde Erfahrung als Faktor

Tatsächlich fanden die Salzburger im Gegensatz zum 1:1 vor drei Wochen nie zu ihrem Spiel, auch ein Aufbäumen nach den Gegentreffern war zu keinem Zeitpunkt erkennbar. Jaissle machte dafür auch die fehlende Erfahrung seines Teams verantwortlich. Mit 23 Jahren und 228 Tagen boten die Mozartstädter die jüngste Startelf in einem K.-o.-Spiel der Champions League seit der Saison 2002/03 auf. Es sei für seine unerfahrene Truppe schwer gewesen, "zurückzukommen und Haltung zu bewahren", so Jaissle.

Insgesamt zeigte sich der 33-Jährige von der Königsklassen-Saison der Salzburger aber angetan. Erstmals in der Vereinsgeschichte erreichte der österreichische Serienmeister das Achtelfinale, in der nächsten Saison soll ein neuerlicher Angriff erfolgen. Zunächst aber will sich Salzburg auf nationaler Ebene das Double sichern. "Wir haben noch die Meisterschaft und den Cup. Darauf legen wir jetzt den Blick", gab Torhüter Philipp Köhn die Marschroute für die kommenden Wochen vor.