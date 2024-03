Auf Abstiegsplatz angekommen: Große Ernüchterung beim BHC

Die Niederlagen-Serie des Bergischen HC in der Handball-Bundesliga geht weiter: Nach der deutlichen Derby-Pleite gegen Gummersbach ist die Ernüchterung beim BHC groß. Das Naji-Team ist auf einem Abstiegsplatz angekommen.

30 Minuten lieferte der Bergische HC dem VfL Gummersbach einen Kampf auf Augenhöhe. Doch in der zweiten Halbzeit funktionierte im Angriff nur noch wenig, so dass die Gastgeber in der mit 3.000 Zuschauern ausverkauften Unihalle abreißen lassen mussten und letztlich klar mit 24:31 (15:15) verloren.

Es war die achte Pleite in Folge. Nach dem überraschenden Punktgewinn der Eisenacher gegen Hannover-Burgdorf am Freitag (8. März) steht der BHC damit nun auf einem Abstiegsplatz: Das Team von Jamal Naji rangiert mit 13:35 Punkten auf dem 17. Platz. Die Bergischen haben nun einen Zähler Rückstand auf den ThSV Eisenach (14:36).

Naji analysierte danach: "Ich finde, dass wir emotional vom Anfang weg voll im Spiel sind und das auch nach außen transportieren. In der ersten Halbzeit greifen wir sehr gut an. Schaffen es aber nicht, das über die 60 Minuten durchzuziehen. Und da liegt heute der Unterschied, weil Gummersbach über das ganze Spiel unfassbar effektiv und gut im Angriff ist."

Er stellte fest: "Defensiv haben wir große Probleme. Wir kommen nicht so gut aus der Halbzeit, kämpfen uns mit einem Kraftakt bei minus drei auf ein Tor wieder ran. Haben in dieser Phase aber dann viele technische Fehler, welche Gummersbach bestraft. Das Sieben-Gegen-Sechs geht am Ende des Tages völlig in die Hose."

Föste: "Zeigt die mangelnde Stabilität"

"So kommt am Ende ein sehr schmerzhafter, aber dennoch verdienter Derbysieg für Gummersbach zustande", so Jamal Naji. Bei Jörg Föste war der Unmut deutlich rauszuhören: "Wir verlieren die letzten 26 Spielminuten mit acht Toren zu Hause vor ausverkauftem Haus. Da fällt es mir außerordentlich schwer, im Gesamtresümee noch positive Worte zu finden."

Der BHC-Geschäftsführer sagte: "Man sieht, dass wir die Stabilität nicht haben über 60 Minuten. Direkt nach der Pause verlieren wir den Kopf. Wir machen zwar das Führungstor, sind aber dann anfällig, verlieren gleich Bälle, lassen uns den Ball aus der Hand prellen, spielen ein Sieben gegen Sechs, wie es grotesker kaum sein kann."

"All das zusammengenommen zeigt die mangelnde Stabilität, die wir vor allem in der zweiten Halbzeit an den Tag gelegt haben. In der ersten Hälfte haben wir Moral gezeigt, vier Tore aufgeholt und eine doppelte Unterzahl überstanden", so Föste.

