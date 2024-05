Aues Testspiel gegen den BVB ausverkauft

Der FC Erzgebirge Aue meldet für das Testspiel in der Sommervorbereitung gegen Borussia Dortmund ausverkauft. Das Duell steigt Mitte Juli.

Viele Karten gab es ohnehin nicht mehr, als der Drittligist am Dienstag den freien Verkauf anbot. "Wenige Minuten" hatte es nach Vereinsangaben nur gedauert, ehe das Rest-Kontingent an Stehplatzkarten für das Testspiel gegen Borussia Dortmund vergriffen war.

Am 17. Juli um 18 Uhr empfangen die Veilchen im Erzgebirgsstadion den Champions-League-Finalisten, ein "stimmungsvoller Höhepunkt der Saisonvorbereitung" soll es werden.

Das letzte Mal, als das schmucke Stadion im Erzgebirge ausverkauft war, spielte Aue "ebenfalls gegen Schwarz-Gelb". Damit spielte der Verein auf das Duell mit Rivale Dynamo Dresden an, das die Veilchen vor 15.000 Zuschauern mit 2:1 für sich entschieden.

Am 26. Juni beginnt der Drittligist die Vorbereitung auf die neue Saison, die am ersten August-Wochenende startet. Der BVB hingegen kommt nach der Sommerpause erst am 3. Juli wieder erstmals zusammen. Zwei Tage nach dem Test in Aue reist der BVB-Tross nach Asien, um dort am "EuroJapan Cup" teilzunehmen.