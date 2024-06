Aues Schwirten zieht es zu Roda Kerkrade

Nach nur einer Saison bei Erzgebirge Aue trennen sich die Wege von Joshua Schwirten und den Veilchen schon wieder. Den Mittelfeldspieler, der beim 1. FC Köln ausgebildet wurde und vorigen Sommer aus der Domstadt ins Erzgebirge kam, zieht es in die Niederlanden. Dort unterschreibt er bis 2026 bei Roda Kerkrade, das in der vergangenen Saison knapp den Aufstieg in die Eredivisie verpasste.