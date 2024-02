Aues "Risiko"-Plan greift - Dotchev tritt auf die Bremse

Nach zehn Punkten aus den letzten vier Spielen hat sich Erzgebirge Aue im Verfolgerfeld positioniert. Pavel Dotchev will nach dem Sieg im Sachsenderby gegen Dresden dennoch "den Ball flach halten".

Gegen Spitzenteams hat es in dieser Saison noch nicht geklappt für Aue, gegen die SG Dynamo Dresden im Derby aber nun schon. Mit 2:1 hatte der FCE am Ende die Nase vorne - nicht unverdient, aber auch mit dem "Quäntchen Glück", wie Pavel Dotchev unterstreicht. "Oder wir haben das Glück auch erzwungen", fügte der erfahrene Trainer noch an.

Der Plan für das Duell mit Dynamo hatte bei ihm "vor dem Spiel für eine gewisse Anspannung gesorgt", wie er nach der Partie verriet. "Anlaufen, zwei Stürmer, vorne anlaufen im 4-1-3-2", so hatte sich Dotchev vorgestellt, dem Tabellenzweiten den Sprung zurück an die Spitze zu verwehren. "Das hat sehr gut funktioniert", stellte Dotchev zufrieden fest, "wir haben immer Zugriff gehabt. Es war ein gewisses Risiko da, der Plan ist aber aufgegangen."

Marcel Bärs achter Treffer aus den jüngsten elf Drittligaspielen noch vor der Pause, Glück bei zwei hochkarätigen Dynamo-Chancen direkt danach und das vorentscheidende 2:0 durch Tim Danhof (77.) bescherten Aue letztlich den dritten Sieg aus den letzten vier Spielen. Mit nun 41 Punkten ist Aue mit sechs Zählern Rückstand in Schlagdistanz zu Rang drei.

"Die Leistung hat gepasst, das Ergebnis hat gepasst, ich bin überglücklich", meinte Dotchev, der dann aber mit Blick auf die Aufstiegsränge auf die Bremse trat. "Wir haben uns weiterentwickelt und sind besser als in der Hinrunde - und das hat sich heute bestätigt", ließ er wissen. Ob der Weg weiter nach oben geht, damit will sich der 58-Jährige zunächst aber nicht beschäftigen.

Der Blick geht erst kurz vor Schluss auf die Tabelle

"Natürlich träumen wir alle, man muss aber auch mal ein bisschen realistisch bleiben", so Dotchev, der sich erst vier, fünf Spieltage vor Schluss die Tabelle so richtig anschauen will. "Dann kann ich wissen, was möglich ist oder was nicht möglich ist." So lange will der FCE-Trainer "den Ball flach halten und Punkte sammeln". Am nächsten Wochenende dann beim Jahn in Regensburg, den Aue durch den Sieg gegen Dynamo an der Tabellenspitze hielt.