Aues Ordner verhindern Fan-Attacke auf Zwickau-Matchwinner Gomez

Das erste Westsachsenderby in der Liga seit 22 Jahren wurde kurz vor und nach Abpfiff von Krawallen aus dem Auer Fanblock überschattet. Der Torschütze des FSV entging einer Attacke eines wütenden Aue-Fans nur knapp.

Letztmals trafen sich der FC Erzgebirge Aue und der FSV Zwickau in einem Punktspiel am 10. Mai 2000 in der Regionalliga Nordost. Klar also, dass die Vorfreude auf das Westsachsenderby bei beiden Fanlagern riesig war. Verbal machten beide Seiten bereits vor Anpfiff Ansagen. Aue-Coach Rost erwartete elf Spieler, "die von Anfang an Gras fressen werden". Auf der Gegenseite machte Davy Frick ein hartes Versprechen: "Wenn der Schiri anpfeift, gibt’s auf die Knochen."

Frick: "Da hab ich Gänsehaut"

Eine Mannschaft lieferte und fuhr den ersten Sieg in Aue seit 24 Jahren ein. Zwickau war über weite Strecken die bessere Mannschaft und ließ sich daher nach Abpfiff zurecht von den angereisten Fans feiern. Auch Frick war im Nachhinein emotional aufgeladen: "Das fühlt sich überragend an, so ein Derbysieg. Das sah heute nicht immer schön aus, aber wie die Mannschaft sich hier reingehauen hat, da habe ich Gänsehaut."

Dem Innenverteidiger fielen aber auch einige unschöne Dinge in den Minuten um den Schlusspfiff auf: "Trotzdem muss man sagen, das sind heute keine schönen Bilder." Einige Fans im Auer Block hatten kurz vor der 90. Minute damit angefangen, Rauchtöpfe, Böller und Bengalos auf das Spielfeld zu werfen.

Ich habe ihm gesagt, dass er sich wie ein Profisportler benehmen soll. Joe Enochs über Johan Gomez

Einer, der schon in der Anfangsphase der Partie mitten im Geschehen war, wurde nach den Feierlichkeiten fast noch attackiert. Johan Gomez, Stürmer bei den Schwänen, schoss in der 14. Minute das Tor des Tages und jubelte dann provokant vor den Heim-Fans. Sein Trainer Joe Enochs ermahnte ihn danach umgehend: "Macht man nicht. Ich habe ihm gesagt, dass er sich wie ein Profisportler benehmen soll." Gomez, der den Treffer bei MagentaSport als "wichtigstes Tor meiner Karriere" bezeichnet hatte, hatte unmittelbar nach seinem Interview Glück, dass ein anstürmender Aue-Fan noch vom Sicherheitsdienst gestoppt werden konnte.

Trotz aller Unruhen ist von weiteren Zwischenfällen nichts bekannt. Von der Auern wollte sich nach der Partie allerdings niemand äußern. Auch auf Anfrage von "MagentaSport" kam weder der Trainer Timo Rost noch ein Spieler ans Mikrofon.