Aues Baumgart mit Kampfansage: "Müssen Dortmund die Stärke nehmen"

Im letzten Spiel vor der Winterpause tritt Erzgebirge Aue bei Dortmund II an. Für Tom Baumgart die Gelegenheit, noch einmal eine geschlossene Mannschaftsleistung zu zeigen.

Nach dem zuletzt enttäuschenden Auftritt unter der Woche gegen den MSV Duisburg kündigt Mittelfeldspieler Baumgart auf der FCE-Website an, ein anderes Gesicht zeigen zu wollen: "Wir müssen als eine Einheit auftreten. Wir müssen versuchen, Dortmund die Stärke, die sie gerade mit dem Ball haben, zu nehmen. Gerade in den Zweikämpfen müssen wir ihnen weh tun."

Interimstrainer Carsten Müller stimmt Baumgart zu: "Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, nochmal alles das, was im letzten Spiel nicht der Fall gewesen ist, besser zu machen. Es geht darum, alles dafür zu tun, um zu punkten."

Jonjic, Barylla und Schreck fehlen im Signal-Iduna-Park

Aufgrund von Bauarbeiten am Dortmunder Stadion "Rote Erde" findet die Partie im Signal-Iduna-Park, der Heimstätte der BVB-Profis, statt. "Der Rahmen ist perfekt. In so einem Stadion zu spielen ist natürlich ein Traum", so Baumgart. Trotz der Vorfreude auf die Spielstätte warnt Müller: "Es ist ein schöner Beigeschmack zu dem Spiel, darf uns aber natürlich nicht den Fokus von der eigentlichen Aufgabe weghalten."

Am heutigen Freitagabend (19 Uhr, LIVE! bei kicker) wird Müller auf die verletzten Antonio Jonjic und Anthony Barylla verzichten müssen. Sam Schreck fehlt nach seiner Roten Karte gegen Viktoria Köln ebenfalls.