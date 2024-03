Auersmachers Erfolgsgeheimnis: "Wir haben hier keine Unruhen oder Querelen"

Der SV Auersmacher will sich dauerhaft als Nummer vier hinter Elversberg, Saarbrücken und Homburg im Saarland etablieren. Mit acht Siegen aus neun Spielen ist der Heimatverein von Jonas Hector aktuell bereits die Mannschaft der Stunde in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar.

Nach dem 3:0-Erfolg im Saar-Blies-Stadion gegen den VfR Baumholder hat der SV Auersmacher weiterhin nur vier Punkte Rückstand auf Platz 2. Mit einem Sieg beim SV Morlautern (Freitag, 19.30 Uhr) könnte der aktuelle Tabellenfünfte sogar noch näher an Wormatia Worms heranrücken. "Wir lassen uns von der Serie nicht ablenken und nehmen jeden Gegner ernst", betont Felix Laufer.

In der zweiten Saison nach dem Aufstieg im Sommer 2022 ist für den Kapitän nach wie vor jedes Spiel ein besonderes: "Es ist immer eine Herausforderung. Wir müssen jede Woche an unsere Grenzen gehen." Der etatmäßige Mittelfeldspieler war zuletzt in den Sturm gerückt und erzielte das 2:0 gegen Baumholder. Auch dank Laufer gelingt es bislang, den Abgang von Hokon Sossah zu kompensieren. Den Angreifer, mit 15 Treffern weiter bester SVA-Torschütze der Saison, zog es im Winter zum FC Cosmos Koblenz.

Im Sommer werden mit Jan Luca Rebmann (Zweibrücken) sowie Philipp-Marco Wunn (Quierschied) zwei weitere etablierte Kräfte den Klub verlassen. "Die Abgänge tun uns weh, sowohl sportlich als auch menschlich", betont Andreas Wellner, Sportdirektor. Gleichwohl freut sich der 44-Jährige über Kontinuität im Kader: Alle anderen Akteure haben verlängert, zudem soll Tim Walle aus der U 19 des 1. FC Saarbrücken die Offensive verstärken.

Hector bei den Alten Herren

"Wir versuchen, jungen Spielern die Zeit zur Entwicklung zu geben", sagt Wellner, der in den beiden letzten Partien des Kalenderjahres 2023 aushilfsweise selbst auf der Trainerbank saß. Nach der Trennung von Jan Berger und der Interimstätigkeit von Jörn Birster überbrückte der Verein damit die Zeit bis zum Amtsantritt des aktuellen SVA-Coaches. Stephan Otte übernahm im Januar und hat bislang nur Siege in der Liga vorzuweisen. "Ich habe eine absolut intakte Truppe vorgefunden, sie ist charakterlich top", lobt der 36-Jährige. "Die Basis war vorhanden. Die Mannschaft ist dennoch offen für Veränderungen. Das ist ein Prozess, der noch nicht abgeschlossen ist."

Durch zwei Aufstiege mit dem FV Bischmisheim hatte sich Otte im Saarland zuvor schon einen Namen gemacht - Auersmacher soll er nun langfristig in der fünfthöchsten Spielklasse etablieren. "Die Regionalliga ist für uns nicht finanzierbar. Aber aktuell sind wir hinter Elversberg, Saarbrücken und Homburg die Nummer vier im Saarland. Das muss unser Ziel sein", sagt Wellner.

Geht die Erfolgsstory weiter, wird der Verein aus dem Ortsteil der Gemeinde Kleinblittersdorf seine Bekanntheit noch vergrößern. Bundesweit sollte er zahlreichen Fans dank der Karriere von Jonas Hector ohnehin längst ein Begriff sein. Der 43-fache Nationalspieler und ehemalige Kapitän des 1. FC Köln spielte nach seiner Jugendzeit auch noch für die Senioren seines Heimatvereins, seinerzeit gemeinsam mit Wellner. Nach dem Karriereende hat auch er mittlerweile ein kleines Comeback beim SVA gefeiert - wenn auch nicht in der aufstrebenden Oberliga-Mannschaft: Hector lief in dieser Saison schon für die Alten Herren des SV Auersmacher auf.

Absolute Ruhe im sportlichen Bereich

Als Wellner im Oktober 2023 Sportdirektor wurde, war es für ihn eine Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte. Insgesamt 17 Jahre war er zuvor für die Saarländer tätig: 13 davon als Spieler, vier als Trainer - bis zum Ende der Saison 2018/19. Knapp fünf Jahre später ist Wellner nun Bestandteil einer fast schon unheimlichen Serie. Der SVA hat acht der vergangenen neun Partien gewonnen. Nur der SV Gonsenheim konnte die Saarländer in diesem Zeitraum in der Liga bezwingen. In der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar ist Auersmacher damit die Mannschaft der Stunde. "Wir haben hier keine Unruhen oder Querelen. Daher können wir im sportlichen Bereich absolut in Ruhe arbeiten", sagt Wellner zur Stabilität seines Vereins.