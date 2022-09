Aue will den Befreiungsschlag gegen Essen - Verfolger-Duell in Saarbrücken

Auch am 7. Spieltag ist in der 3. Liga wieder einiges geboten: Bereits am Freitagabend empfängt Rot-Weiss Essen Erzgebirge Aue zum Kellerduell, während Spitzenreiter 1860 München am Samstag die Tabellenführung weiter ausbauen will. Am Montag treffen zudem die Löwen-Verfolger Saarbrücken und Wiesbaden im direkten Duell aufeinander.

Als einzige Teams sind Rot-Weiss Essen und Erzgebirge Aue in dieser Saison noch ohne Sieg. Am Freitagabend (19 Uhr) stehen sich der Letzte und der Vorletzte im direkten Duell gegenüber. Während RWE in den vergangenen Tagen nochmal am Kader gefeilt hat, bleiben die Reihen bei den Sachsen betont geschlossen - auch Cheftrainer Rost erhielt nach der bitteren Derby-Niederlage gegen Dresden Rückendeckung, steht aber trotzdem unter Druck.

Druck hat der TSV 1860 München nicht, wenn am Samstag (14 Uhr) der MSV Duisburg kommt. Im Traditionsduell wollen sich die Löwen aber natürlich trotzdem behaupten und durch einen weiteren Sieg Rang eins festigen. Doch Vorsicht: Die Zebras wittern die Chance, durch einen Sieg näher an die Aufstiegsplätze zu rutschen.

Schweinsteiger-Debüt in Oldenburg

Gleiches gilt für Waldhof Mannheim, das nach der 0:1-Niederlage in Elversberg auf einen weiteren Aufsteiger trifft: Bayreuth - eventuell schon mit Neuzugang George - kämpft um den ersten Auswärtssieg der Saison. Den will auch Verl. Nachdem die Ostwestfalen am vergangenen Spieltagen ihren ersten Sieg eingefahren haben (3:0 gegen Zwickau), soll beim Tabellennachbarn Halle der nächste Dreier folgen. Der Sieger der Partie lässt die Abstiegszone erstmal hinter sich.

In Oldenburg gibt Tobias Schweinsteiger sein Debüt als Trainer des VfL Osnabrück. Der vom 1. FC Nürnberg gekommene Coach würde natürlich gerne mit einem Sieg einsteigen. "So schnell wie möglich den Ball ins Tor bringen. Das ist das Ziel", fasst er seinen Ansatz kurz und knapp zusammen.

Ingolstadt will es gegen Freiburg II besser machen

Der FC Ingolstadt ist auf Wiedergutmachung aus, nachdem die Schanzer am vergangenen Spieltag eine 2:0-Führung im eigenen Stadion gegen Wiesbaden noch aus der Hand gaben und 2:3 verloren haben. Mit dem SC Freiburg II erwartet das Team von Cheftrainer Rüdiger Rahm aber eine harte Nuss, die es zu knacken gilt. Der Trainer sagt: "Wir werden versuchen, in der Defensive wieder kompakter zu stehen. Ich erwarte, dass wir offensiv unsere Durschlagskraft wieder optimieren." Die Breisgauer kletterten dank konzentrierter Leistung gegen Dortmund II vor einer Woche auf Rang drei - und wollen mehr.

Der BVB II tritt indes bei Dynamo Dresden an, das sich trotz Derbysieg in Aue spielerisch steigern will und dafür mit Rückkehrer Gogia eine weitere Option verpflichtet hat.

Surft Elversberg weiter auf der Erfolgswelle?

Am Sonntag (13 Uhr) kann Elversberg seinen vielversprechenden Saisonstart in Meppen fortführen - mit Neuzugang Woltemade? Die beste Offensive der Liga könnte jedenfalls einen direkten Aufstiegsplatz verteidigen. Später am Sonntag (14 Uhr) empfängt das krisengeschüttelte Zwickau die Kölner Viktoria, die die Pokal-Sensation gegen Bayern München verpasste und einen Tag später auch noch Linksaußen Amyn abgegeben hat. Den Spieltag rund macht schließlich das hochspannende Duell zwischen dem formstarken SV Wehen Wiesbaden und dem ambitionierten 1. FC Saarbrücken. Der Ball in der hessischen Landeshauptstadt rollt am Montagabend ab 19 Uhr.