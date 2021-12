Aue und der Bock

Bei Erzgebirge Aue ist vor dem Auftakt der Rückrunde der Wurm drin. Immerhin gibt es von Ben Zolinski positive Nachrichten.

Die Sachsen kassierten zuletzt drei Niederlagen in Serie. Vor allem die knappe 0:1-Pleite gegen Dynamo Dresden wurmt auch Tage später noch. Teamchef Marc Hensel beklagt dabei, dass seine Mannschaft mit 17 Torschüssen fast doppelt so viele gehabt habe wie der Konkurrent.

"Das Spielglück war nicht immer auf unserer Seite. Ich kann der Truppe keinen Vorwurf machen", sagt Hensel. "Ausgenommen das Bremen-Spiel (0:4, Anm. d. Red.), waren wir immer auf Augenhöhe. Wir müssen einfach den Bock umstoßen und das 1:0 machen."

Auch Ben Zolinski hat den Willen, "den Bock wieder" umzustoßen. Allerdings bleibt die Liste der verletzten Spieler lang und Interimstrainer Pavel Dotchev wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Immerhin hat sich Zolinski (nach Muskelfaserriss im Hüftbeuger) in dieser Woche im Mannschaftstraining zurückgemeldet.

Zolinski: "Das war keine einfache Zeit"

"Natürlich bin ich froh, dass ich wieder dabei bin. Das war keine einfache Zeit, wenn man von oben zuschauen muss und nicht im Teamtraining ist", sagt der Stürmer, der zuletzt am 13. Spieltag (2:0 gegen Heidenheim) auf dem Platz stand.

Vor dem 1. FC Nürnberg ist der Respekt in Aue groß. "Auf uns kommt eine spielstarke Mannschaft zu, die um den Aufstieg spielt", sagt Zolinski über die Franken. "Sicherlich ein harter Brocken, was das Gegenpressing betrifft. Wir werden uns was Gutes überlegen." Am 1. Spieltag hatte es immerhin zu einem torlosen Remis gereicht.