Aue: Re-Start ohne Nkansah und mit offenen Positionen

Am Freitagabend erfolgt der Re-Start in der 3. Liga, der FC Erzgebirge Aue erwartet den Tabellenvierten Rot-Weiss Essen. Einige Positionen in der Startelf sind laut Trainer Pavel Dotchev noch "völlig offen".

Kann Aue in nächster Zeit nicht weiterhelfen: Steffen Nkansah. IMAGO/Picture Point