Aue-Präsident Leonhardt: "Das Gehirn darf die Beine nicht lähmen"

Den Saisonstart hat sich Aue sicher anders vorgestellt, sieglos liegt der FCE nach fünf Runden am Tabellenende. Präsident Helge Leonhardt wirbt angesichts des im Sommer vollzogenen Umbruchs um Geduld.

Nur drei Punkte aus den sieglosen ersten fünf Partien, Tabellenrang 18 - rund um Erzgebirge Aue werden Stimmen laut, die den im Sommer vollzogenen Umbruch kritisieren. "Ich bereue ihn nicht", sagt FCE-Präsident Helge Leonhardt im Interview mit dem kicker (Montagausgabe). "Es gab für mich kein Einfach-so-Weitermachen. Die Rückrunde der abgelaufenen Saison war schwach. Wir mussten etwas tun."

Und getan hat Aue eine ganze Menge. "Wir haben viel Geld ausgegeben, sind an die Honigtöpfe und an die Schmerzgrenzen heran, um die Mannschaft qualitativ zu verbessern", rechnet Leonhardt vor. Einzig der Ertrag lässt bisher auf sich warten. "Was jetzt nicht passieren darf, ist, dass wir die aufkeimende Unruhe an uns heranlassen", warnt Leonhardt.

Leonhardt: "Wir müssen dabei aber ganz klar im Kopf sein"

Vielmehr wirbt der Unternehmer um Geduld. "Wir sind noch im Neuaufbau, das ist ein Prozess, der nicht von heute auf morgen abgeschlossen sein kann", sagt Leonhardt. Der 62-Jährige ist aber überzeugt davon, dass Aue den Turnaround schafft: "Das gelingt nur mit harter Arbeit und viel Disziplin. Wir müssen dabei aber ganz klar im Kopf sein. Das Gehirn darf die Beine nicht lähmen."

