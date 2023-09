Aue legt stark los: "Die Welle surfen, solange es geht"

Elf Punkte aus fünf Spielen: Dass der FC Erzgebirge Aue so stark in die Saison starten würde, hatten wohl die wenigsten erwartet. Selbst Sportchef Matthias Heidrich ist "positiv überrascht".

Alles begann mit einem Last-Minute-Siegtor am 1. Spieltag gegen Ingolstadt: Joker Maximilian Thiel bescherte Aue in der 90. Minute den perfekten Auftakt. Neben dem FCI schlug das Team von Pavel Dotchev danach auch die Aufstiegskandidaten SV Sandhausen (2:1) und 1860 München (ebenfalls 2:1). In Essen (1:1) und Lübeck (1:1) nahm der FCE jeweils einen Punkt mit.

Und somit steht Aue nach fünf Spieltagen ungeschlagen und mit elf Punkten da. Auf Platz zwei hinter Dynamo Dresden. Dass es nach dem Umbau im Sommer - zahlreiche Stammspieler gingen, junges, frisches Personal kam - direkt so gut laufen würde, damit hatte Sportdirektor Matthias Heidrich nicht gerechnet.

Im Interview mit "Tag24" gab der 45-Jährige zu: "Wir sind schon positiv überrascht. Klar, du malst dir aus, wie kommst du aus den Startlöchern. Aber selbst in der positivsten aller Welten hättest du dir nicht elf Zähler vorgenommen. Vielleicht hättest du dir vorgenommen, die Heimspiele erfolgreich zu gestalten, auswärts nicht jedes Spiel zu verlieren. Dann wärst du bei fünf, sechs, sieben Punkten."

Unterm Strich stehen aber eben elf Zähler, die Heidrich nur als eine schöne Momentaufnahme verstanden wissen will: "Wir wollen gegen Halle versuchen, das fortzusetzen. Wir wollen die Welle surfen, solange es geht."

Vertrag für Holzweiler?

Der Hallesche FC ist am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) im Erzgebirgsstadion zu Gast. Bis dahin ist noch eine Entscheidung in der Personalie Kevin Holzweiler zu treffen. Das Trikot des FC Erzgebirge hatte der 28-jährige Mittelfeldspieler immerhin schon mal an, beim Test am Donnerstag in Magdeburg (1:1) wurde er von Dotchev eingewechselt.

Holzweiler ist ein alter Bekannter des Auer Trainers, unter ihm war er bei Viktoria Köln Stammspieler. 2021 wechselte Holzweiler nach Essen, seit Sommer 2023 ist er vereinslos. Insgesamt drei Wochen war er nun in Aue und durfte sich präsentieren. "Wir haben mit ihm vereinbart, dass wir uns danach unterhalten und eine Entscheidung treffen", erklärte Heidrich. Dotchev sagte: "Ich bin von Kevin überzeugt."