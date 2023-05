Aue-Kapitän Männel blickt zurück und nimmt die Verantwortlichen in die Pflicht

Die Saison hat der FC Erzgebirge Aue mit einem Remis und Rang 14 abgeschlossen. Geht es nach Kapitän Martin Männel, soll die nächste Spielzeit anders verlaufen. Wohl auch, was die Geldstrafen betrifft.

Sieglos, nur drei Punkte - und das nach neun Spieltagen. Aue schien nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga im freien Fall. Pavel Dotchev kehrte zurück und führte die Veilchen zum Klassenerhalt.

"Zwischendurch gab es auch eine Situation, in der wir gegen eine Abstiegswahrscheinlichkeit von 100 Prozent angekämpft haben", schildert Martin Männel auf dem Vereinskanal, nachdem Aue im letzten Saisonspiel gerade noch ein 3:3 bei Absteiger SpVgg Bayreuth geholt hatte und letztlich noch auf Platz 14 einlief.

Wir müssen demütig sein, dass wir in der nächsten Saison 3. Liga spielen dürfen. Martin Männel

"Wenn man am Ende des Tages auf die Tabelle schaut und sieht 45 Punkte - das war ein ganzes Stück harte Arbeit", so der FCE-Torwart, der das Remis in Bayreuth nach 1:3-Rückstand als Spiegelbild der Saison sieht. Dem Gegner würden "immer wieder Kleinigkeiten angeboten, die zu großen Folgen führen". Letztlich reichte es aber zu einem "passablen Ergebnis" - bei den Oberfranken und auch mit Blick auf die Spielzeit.

"Wir müssen demütig sein, dass wir in der nächsten Saison 3. Liga spielen dürfen", so der 35-Jährige, der "auch ein Stück weit die Verantwortlichen in der Pflicht" sieht. Die sollen "einen schlagkräftigen Kader zusammenzustellen, der in der kommenden Saison ein bisschen ein ruhigeres Leben ermöglicht".

Verfehlungen der Fans in Zwickau

Zuvor müssen die Verantwortlichen aber die Vereinskasse öffnen. Nicht für neue Spieler. Erst einmal, um 30.960 Euro an Strafe an den DFB zu bezahlen. Das Sportgericht des DFB hat mit dieser Summe den Verein "wegen eines unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger" belegt.

"Vor, während und nach dem Drittligaspiel beim FSV Zwickau am 14. März 2023 zündeten Auer Zuschauer mindestens 69 pyrotechnische Gegenstände. Zudem wurden aus dem Gästebereich zwischen der 46. und 48. Minute zwei bengalische Fackeln und ein Knallkörper auf das Spielfeld geworfen und eine Rakete abgeschossen. Daraufhin musste die Partie für eineinhalb Minuten unterbrochen werden", begründete das Sportgericht die Geldstrafe.