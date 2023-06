Aue holt Pepic zurück ins Erzgebirge

Mirnes Pepic darf nach dem Abstieg des SV Meppen sein Können weiterhin in der 3. Liga zeigen. Der 27-Jährige unterschreibt bei Erzgebirge Aue, wo er bereits von 2016 bis 2018 unter Vertrag stand.

Mirnes Pepic schließt sich Erzgebirge Aue an. IMAGO/Revierfoto

Während seiner ersten beiden Spielzeiten in Aue konnte sich Pepic nicht durchsetzen, über die Stationen Hansa Rostock, MSV Duisburg, Würzburger Kickers und den SV Meppen etablierte sich der Montenegriner jedoch in der 3. Liga. Nach dem Abstieg der Emsländer darf sich der Mittelfeldspieler nun erneut im Erzgebirge beweisen.

22-mal kam Pepic, der aufgrund einer Knieverletzung weite Teile der Rückrunde verpasste, in der abgelaufenen Saison für den SV Meppen zum Einsatz. Dort gehörte er in der ersten Saisonhälfte zum Stammpersonal. Das einzige Tor für den krisengebeutelten Klub gelang ihm im März im Spiel gegen seinen neuen Arbeitgeber (3:2).

Pepic überzeugte gegen Aue

Diese Leistung hat laut Sport-Geschäftsführer Matthias Heidrich den Ausschlag für eine Rückholaktion des ablösefreien Pepic gegeben, wie er in einer Vereinsmitteilung erklärt: "In der Saison, die sich für den SV Meppen als schwierig erwies, konnte Mirnes gerade in den letzten Spielen, einschließlich der Begegnung gegen uns, sein fußballerisches Können zeigen."

In Aue unterschreibt Pepic einen Vertrag bis Sommer 2025. "Seine Leistungen haben wir sehr positiv wahrgenommen und wir sind davon überzeugt, dass er einen guten Einfluss auf unser Spiel haben kann", so Heidrich weiter.

Der Spieler selbst freut sich über die Rückkehr und stellt klar: "Meine Motivation ist hoch, gemeinsam mit der Mannschaft und für die Region wieder erfolgreiche Zeiten zu erleben."