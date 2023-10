Nach einem missratenen Einwurf von Jann am Auer Strafraum ist Stefaniak auf und davon. Kurz vor dem Ulmer Sechszehner will der Außenstürmer den mitgelaufenen Seitz einsetzen, sein Pass gerät aber etwas zu lang. Ortag stürmt aus einem Tor und hält den Ball gerade noch an der Straufraumkante fest!