Jonjic ist der tragische Held: Aue siegt auch gegen Saarbrücken

Erzgebirge Aue ging auch beim Heimspiel gegen den 1. FC Saarbrücken als Sieger vom Platz. Stürmer Jonjic erzielte dabei ein Traumtor und sah wenig später glatt Rot.

Nach dem 2:1-Sieg in Wiesbaden änderte Aues Trainer Pavel Dotchev seine Startformation auf drei Positionen und reagierte damit unter anderem auf die Gelbsperre von Schikora, für den Schreck begann. Ansonsten machten bei den Veilchen Knezevic und Stefaniak Platz für Gorzel und Besong.

Bei den Gästen aus Saarbrücken entschied sich Coach Rüdiger Ziehl ebenfalls für drei Wechsel im Vergleich zur 3:4-Niederlage gegen Ingolstadt am vergangenen Spieltag: Zeitz und Rabihic starteten für Boeder und Krätschmer, dazu ersetzte Uaferro den gelbgesperrten Neudecker.

Rizzuto erst im Pfosten-Pech, dann erfolgreich

Im Auer Schneetreiben verpassten der 1. FCS den Traumstart, als ein Schlenzer von Rizzuto vom Innenpfosten abprallte und daraufhin geklärt werden konnte (2.). Der ehemalige Spieler der Veilchen ließ sich davon aber nicht beeindrucken und durfte dann in der 27. Minute doch noch zum, aus Respekt gegenüber seines Ex-Klubs verhaltenen Jubel abdrehen: Den strammen Distanzschuss des Deutsch-Italieners fälschte Aues Innenverteidiger Burger noch entscheidend ab und ließ seinem Keeper damit keine Chance, den Einschlag zu verhindern.

Der erste Durchgang bot in Folge des Rizzuto-Treffers kaum spielerische Highlights, weshalb die Partie mit der Führung für die Gäste in die Pause ging.

Aue hellwach nach der Pause

Während der erste Abschnitt also eher unspektakulär endete, ließen Höhepunkte nach dem Wiederanpfiff nicht lange auf sich warten: Lediglich drei Minuten waren vergangen, ehe Nazarov die Kugel wuchtig vom rechten Strafraumeck ins Tor setzte. Saarbrückens Schlussmann Batz sah beim Gegentreffer unglücklich aus, der aufsetzende Ball sprang dem sonst so sicheren Rückhalt über den rechten Arm.

Wie wichtig ein gut aufgelegter Keeper für eine Mannschaft sein kann, bewies auf der Gegenseite Kapitän Männel in der 70. Minute: Bei einer herausragenden Doppelparade stellte der erfahrene Torhüter sein ganzes Können erst im Eins-gegen-Eins mit Rabihic und dann auch beim anschließenden Nachschuss von Gaus sehenswert unter Beweis.

Jonjic trifft und fliegt

Zum Helden krönte sich am Sonntagnachmittag aber ein anderer Akteur der Veilchen: In der 80. Minute fasste sich Aues Stürmer Jonjic ein Herz, entschied sich gegen die Hereingabe und schlenzte die Kugel überragend mit rechts ins Kreuzeck. Batz war chancenlos beim Traumtor des jungen Angreifers und flog vergeblich.

Geflogen ist der Torschütze des entscheidenden Treffers dann ebenfalls - und zwar vom Platz. Nach einer hitzigen Aktion, bei der gleich mehrere hart geführte Zweikämpfe hintereinander stattfanden, warf der Siegtorschütze Gegenspieler Gaus den Ball an den Kopf, der daraufhin zu Boden ging. Schiedsrichter Mitja Stegemann blieb keine andere Wahl, die Rote Karte war der Schlusspunkt der Partie.

Für Aue war es der dritte 2:1-Erfolg in Serie, am kommenden Samstag (14 Uhr) haben die Veilchen beim Sachsen-Derby in Dresden demzufolge die Chance auf den vierten Sieg in Folge. Saarbrücken empfängt ebenfalls am Samstag um 14 Uhr den VfL Osnabrück.