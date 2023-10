Gebhardt rettet, Ziegele entscheidet: Regensburg fügt Aue die erste Heimniederlage zu

Zum Abschluss des 8. Spieltags hat sich Jahn Regensburg mit 1:0 bei Erzgebirge Aue durchgesetzt. In einem intensiven Drittliga-Spiel besiegelte ein Innenverteidiger in der Schlussphase die zweite Niederlage der Veilchen in Folge.

"Wiedergutmachung" wollte Aues Trainer Pavel Dotchev nach dem 1:2 im Derby bei Dynamo Dresden am vergangenen Wochenende betreiben. Dafür beorderte der Bulgare mit Thiel und Seitz für Sijaric (Bank) sowie Bär (krank) zwei neue Offensivkräfte in die Startelf. Zunächst hielten die Veilchen auch Wort, übernahmen von Beginn an die Spielkontrolle und ließen den Ball geduldig durch die eigenen Reihen laufen.

Die erste Gelegenheit entsprang jedoch einem Versuch aus der Distanz: Bei Stefaniaks Schuss aus 20 Metern, den Mitspieler Thiel noch leicht abfälschte, war Regensburgs Schlussmann Gebhardt gleich auf dem Posten (10.). Sein Coach Joe Enochs musste ebenso wie die Veilchen zuletzt beim 1:2 im Absteiger-Duell gegen den SV Sandhausen die erste Saisonniederlage hinnehmen. Der 52-Jährige wechselte im Vergleich dazu einmal, Ziegele ersetzte Ballas (Oberschenkelverletzung) in der Innenverteidigung.

Die Oberpfälzer brauchten einige Minuten, fanden dann aber ab Mitte der ersten Halbzeit besser in die Partie. Geduldig lauerte man auf Fehler im Aufbauspiel der Gäste und provozierte solche auch immer wieder selbst durch aggressives Pressing.

Regensburg setzt Nadelstiche - Gebhardt verhindert die Auer Führung

Ganaus verzog nach jeweils starker Vorarbeit von Diawusie im Strafraum gleich zweimal (25. und 27.), Kapitän Geipel jagte das Leder nach einem hohen Ballgewinn aus 20 Metern knapp über die Querlatte (30.). Erst kurz vor dem Ende von Durchgang eins fanden die Veilchen wieder Lücken in der Defensive der Gäste - gestört von Saller brachte Tashchy seinen Kopfball jedoch nicht mehr Richtung Tor (38.).

Kurz vor der Pause dann die beste Gelegenheit für die Auer: Nach Vukancics gefühlvollem Chip-Pass verhinderte Gebhardt mit einer Glanztat bei Thiels Kopfball die Halbzeitführung der Veilchen (44.).

Die Phase nach dem Seitenwechsel gehörte den Gästen, die sich beinahe dafür belohnten: Nach einem feinen Dribbling knallte Ganaus die Kugel aus 16 Metern an den Pfosten (48.). Ein Warnschuss für die Veilchen, die fortan wieder aktiver wurden - ein offenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten entwickelte sich.

Ziegeles Kopfball entscheidet

Stefaniak (60.), Tashchy (62.) und Seitz (65.) kamen nach Umschaltmomenten zu kleineren Gelegenheiten für die Auer, auf der Gegenseite suchten die Regensburger immer wieder Ganaus, der Angreifer konnte aus seinen Halbchancen (64., 68.) jedoch wenig Kapital schlagen.

Ganz im Gegensatz zu Startelf-Rückkehrer Ziegele, der erstmals seit dem ersten Spieltag wieder in der Anfangsformation stand: Eine Ecke des kurz zuvor eingewechselten Kother drückte der Abwehrmann per Kopfball-Aufsetzer ins Netz (74.).

Gebhardt hält den Sieg fest

In der Schlussphase rannten die Auer noch einmal an, wie über weite Strecken zuvor sprangen Torchancen aber beinahe ausschließlich durch Schüsse aus der Distanz heraus. Joker Sijaric verzog per Außenrist, tief in der Nachspielzeit fand der ebenfalls eingewechselte Elsner im stark reagierenden Gebhardt seinen Meister (90.+4).

Mit seiner letzten Parade hielt der Schlussmann den Regensburgern den verdienten ersten Auswärtssieg in dieser Saison fest, Aue musste derweil nach drei Heimsiegen die erste Niederlage hinnehmen.

Aue gastiert am Mittwoch in der englischen Woche ab 19 Uhr bei Preußen Münster. Regensburg empfängt zeitgleich Waldhof Mannheim.