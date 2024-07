"Nicht ergebnisorientiert aufgestellt": Dotchev erklärt Aue-Pleite gegen Meuselwitz

Der FC Erzgebirge Aue hat ein Testspiel gegen den Viertligisten ZFC Meuselwitz überraschend deutlich mit 0:4 verloren. Trainer Pavel Dotchev erklärte im Nachgang das Ergebnis.

Nach drei klaren Testspiel-Siegen mit insgesamt 29:0-Toren musste sich Erzgebirge Aue im vierten Vergleich dieser Sommervorbereitung erstmals beugen. Gegen den viertklassigen ZFC Meuselwitz setzte es im Trainingslager in Bad Blankenburg eine deutliche 0:4 (0:2)-Niederlage.

Bei Temperaturen um die 30 Grad brachte Florian Hansch den Außenseiter im ersten Durchgang in Führung und erhöhte wenig später nach einer Ecke auf 2:0 (35., 40.). Nach dem Seitenwechsel und fünf Auer Wechseln wurde es nicht besser für die Veilchen. Lirim Hoxha (50.) mit dem 3:0 und Luca Bürger (75.) mit dem Tor zum Endstand stockten sogar noch auf für den ZFC. Torhüter Tim Kips half beim vierten Gegentor durch eine unglückliche Abwehraktion ungewollt mit. Anschließend rückte Max Uhlig in den Auer Kasten.

"Sie waren sehr motiviert und haben uns ausgekontert"

"Es gibt etwas Positives dabei", wird Dotchev zur Analyse der Niederlage in der Freien Presse zitiert: "Wir wissen jetzt, wo wir ansetzen können." Der Gegner sei "schon etwas weiter als wir" in das Spiel gegangen und machte dem FC Erzgebirge das Leben sichtlich schwer. "Sie waren sehr motiviert, haben uns ausgekontert, wir haben Fehler gemacht", so Dotchev weiter, der zugleich gestand: "Ich habe nicht ergebnisorientiert aufgestellt, sondern die Mannschaft zusammengewürfelt, um die Spieler weiterzuentwickeln. Da kommen einige Dinge zusammen."

Am Freitag kann es der sächsische Drittligist wieder besser machen, wenn es im nächsten Test gegen den Regionalliga-Rückkehrer VFC Plauen geht.