Aue empfängt den Tabellenführer - Dresden muss nach Mannheim

Als erste Mannschaft in dieser Saison konnte RWE am vergangenen Spieltag die Waldhof-Festung knacken - nun muss Dresden nach Mannheim und peilt beim Tabellennachbarn selbstredend ebenfalls einen Erfolg an. Das Spitzenduo Elversberg und 1860 bekommt es mit den Liga-Letzten zu tun. Interessant dürfte es am Montagabend in Osnabrück werden.

Nach dem 1:4-Debakel bei Spitzenreiter Elversberg, der dritten Niederlage in Folge, hatte VfL-Trainer Tobias Schweinsteiger den Abstiegskampf ausgerufen. "Es geht jetzt 25 Spiele darum, dass der VfL Osnabrück in der 3. Liga bleibt", sagte der Coach, der genau hinschauen will, wer dafür die richtigen Jungs sind. Er selbst ist gesperrt am Montagabend (19 Uhr) im ersten von vier Kellerduellen vor der Winterpause gegen den punktgleichen Halleschen FC, dem zuletzt ein wichtiger 3:0-Sieg gegen Bayreuth gelungen war.

Apropos Bayreuth: Nach zwei Niederlagen in Folge wartet auf das Schlusslicht nun das zuschauerträchtigste Ligaspiel der Saison: Die Stadt hat für das Highlight gegen 1860 München am Samstag (14 Uhr) eine Ausnahmegenehmigung erteilt, 12.000 Zuschauer dürfen nun ins Stadion. Im Kader der Bayreuther stehen sieben ehemalige Löwen, einige von ihnen dürften gegen ihren Ex-Verein auflaufen.

Erster gegen Vorletzter

Während die zweitplatzierten Sechzger beim Tabellenletzten den nächsten Sieg einfahren wollen, verfolgt Spitzenreiter Elversberg dieses Vorhaben beim Tabellenvorletzten Erzgebirge Aue. Nach einem Zwischenhoch mit sieben Punkten aus drei Spielen herrscht in Aue wieder Abstiegskampf. Korbinian Burger, der nach seiner Gelbsperre zurückkommt, soll helfen, die Tormaschine aus dem Saarland (34 Tore in 13 Spielen) zu stoppen.

Frust-Duell in Mannheim

Bis zum 18. Oktober war das Mannheimer Carl-Benz-Stadion eine Festung. Doch dann kassierte der Waldhof erst eine 0:1-Pokalniederlage gegen den 1. FC Nürnberg und vier Tage später beim 1:2 gegen Essen auch noch die erste Heimniederlage dieser Drittligasaison. Gegen Dynamo Dresden steht nun das dritte Heimspiel in Serie an. Beide Teams laufen ihren Ansprüchen hinterher und treffen sich zum Frust-Duell.

Meppen und Krämer in Saarbrücken unter Druck

Beim 1. FC Saarbrücken war man ebenfalls hinter den Erwartungen zurückgeblieben und hatte sich von Trainer Uwe Koschinat getrennt. FCS-Manager Rüdiger Ziehl sprang interimsmäßig ein und holte drei Siege in drei Spielen. Weil die Nachfolge-Verhandlungen geplatzt sind, bleibt Ziehl bis zur Winterpause Interimstrainer - und sitzt damit auch gegen den SV Meppen auf der Bank. Sein Gegenüber, SVM-Trainer Stefan Krämer, verspürt nach neun sieglosen Spielen den Druck, aber auch die Rückendeckung des Vereins.

Nach sieben Punkten aus den letzten drei Drittligapartien will Rot-Weiss Essen den positiven Trend im Heimspiel gegen den FSV Zwickau fortsetzen. Die Schwäne befinden sich seit Wochen im Sinkflug und warten mittlerweile seit fünf Partien auf einen Sieg. Im sechsten Samstagsspiel treffen der BVB II - seit fünf Partien ungeschlagen - und der SC Verl - sechs Spiele ohne Niederlage in Folge - aufeinander.

Sonntagsspiele in Freiburg und Ingolstadt

Der FC Ingolstadt darf am Samstag auf der Couch verfolgen, was 1860 München (vier Punkte mehr) und Elversberg (sechs Punkte mehr) so treiben, und dürfte dabei auf einen Patzer der Konkurrenz hoffen, um am Sonntag (14 Uhr) im Heimspiel gegen Viktoria Köln womöglich näher an das Spitzenduo heranzurücken. Im 13-Uhr-Spiel muss der VfB Oldenburg, der die vergangenen drei Begegnungen verloren hat, zum stabilen Sport-Club nach Freiburg.

Wiesbaden will seine Heimserie ausbauen

Eröffnet wird der 14. Spieltag am Freitagabend (19 Uhr) in Wiesbaden, wo der stark aufspielende SVWW den MSV Duisburg empfängt. Trotz der weiterhin angespannten Personallage will Wiesbaden seine Heimserie - die Wehener sind wie Saarbrücken auf eigenem Platz noch ungeschlagen - gegen die Zebras ausbauen.