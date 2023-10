Aue eigentlich "nur Sprungbrett in die 1. Liga": Männel vor 500. Punktspiel

Im Erzgebirge ist er längst lebende Sportler-Legende. Und dabei wollte Jubilar Martin Männel die Bühne Aue eigentlich nur als Durchgangsstation nutzen.

500 Punktspiele für einen Verein, auf diese Zahl kommt kein aktiver Profi in den ersten drei Ligen in Deutschland. Martin Männel erreicht den halben Tausender am Sonntagabend (19.30 Uhr, LIVE! bei kicker), wenn in Aue der Anpfiff des Verfolgerduells FC Erzgebirge gegen den SSV Ulm 1846 Fußball ertönt.

Der 35-jährige Schlussmann spielt seit Sommer 2008 für die Veilchen, bestritt seither 499 Ligaspiele für den Verein. Sein Arbeitgeber will dem Spiel deshalb einen entsprechenden Rahmen geben. "Wir wollen hier am Sonntag um 21.30 Uhr eine Siegerrunde drehen und unserem Kapitän einen schönen Abend bereiten", sagte Sport-Geschäftsführer Matthias Heidrich am Donnerstag. Ein Sieg würde den FCE in der Spitzengruppe der 3. Liga halten, wenngleich Heidrich die Tabelle angesichts des Männel-Jubiläums nicht so im Vordergrund sieht.

Weber holte ihn einst ins Lößnitztal

Sein einstiger Nachwuchstrainer in Cottbus, Heiko Weber, holte den damals 20-Jährigen vor 15 Jahren ins Lößnitztal. Jetzt bestreitet Männel seine 16. Saison im Trikot der Lila-Weißen. "Eigentlich", so gibt er zu, "war Aue nur als Sprungbrett in die 1. Liga gedacht." Doch es kam anders. Er blieb, obwohl es Anfragen aus dem Oberhaus gab.

Im Erzgebirge ist er längst ein lebendes Denkmal. "Ich konnte mir hier über die Jahre etwas aufbauen, ich bin glücklich in Aue", äußert der 35-Jährige. Was der Verein ihm am Sonntag schenken will, wünscht er sich auch: drei Punkte und Platz drei.