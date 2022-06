Aue-Coach Rost nimmt Danhof und Knezevic mit ins Erzgebirge

Aues neuer Trainer Timo Rost bringt von seiner vorherigen Station Bayreuth zwei Spieler mit: Tim Danhof und Ivan Knezevic folgen ihrem Trainer ins Erzgebirge.

Der Abgang von Timo Rost steht bei der SpVgg Bayreuth schon länger fest, der Coach übernimmt den Zweitliga-Absteiger Erzgebirge Aue. Mit leeren Händen wird der 43-Jährige dort aber nicht ankommen: gleich zwei Spieler bringt Rost von Bayreuth mit in die 3. Liga.

So bestätigte die SpVgg am Donnerstag in einer Pressemitteilung, dass Flügelspieler Tim Danhof die Bayreuther Vereinsführung "recht überraschend" informiert habe, dass er seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern werde. Danhof folgt seinem Trainer nach Aue.

Den gleichen Schritt wird auch der 28-jährige Ivan Knezevic gehen, wie SpVgg-Boss Wolfgang Gruber bestätigte. Der Abgang des offensiven Mittelfeldspielers schmerzt die Spielvereinigung besonders: In 34 Spielen erzielte Knezevic neun Treffer und sammelte 13 Assists. Im Sommer 2017 wechselte der Kroate von der zweiten Mannschaft des 1. FC Nürnberg nach Bayreuth.