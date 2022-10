Aue-Coach Müller: "Wer fleißig ist, wird auch irgendwann belohnt"

Im Kellerduell mit dem Halleschen FC ist Erzgebirge Aue spät zum Ausgleich gekommen. Die Verletzung von Elias Huth trübte die Freude über den Punktgewinn für Aues Trainer Carsten Müller allerdings.

"Wir sind nicht gut in das Spiel gekommen", sagte Aues Interimstrainer Müller auf der Pressekonferenz nach dem 1:1 gegen Halle und sprach damit nicht nur das Eigentor von Sam Schreck in der 3. Minute an. "Wir hatten viele hektische Situationen und konnten auch die Zuordnung, die wir für den Gegner ausgewählt haben, nicht umsetzen. So konnte sich der HFC immer wieder aus Situationen herauslösen."

Eine halbe Stunde attestierte Müller seiner Mannschaft diese Fehler, dann sei es besser geworden: "Nach und nach haben wir Zugriff bekommen und diese Überzeugung, das Spiel zu drehen. Das haben wir uns in der Halbzeit vorgenommen."

Huth musste ins Krankenhaus

Nach dem Seitenwechsel dann war Müller zufriedener: Er hob hervor, "wie wir in der zweiten Hälfte das Herz auf dem Platz gelassen haben. Wer fleißig ist, an sich arbeitet und als Team auftritt, der wird irgendwann auch belohnt." Die Belohnung ließ lange auf sich warten, trat aber kurz vor Spielende ein: Ausgerechnet Eigentorschütze Schreck traf zum späten Ausgleich für Aue (89.).

Getrübt wurde die Müllers Freude über den Punktgewinn von der Kopfverletzung von Elias Huth. Der Stürmer musste nach einem Zusammenprall mit Jonas Nietfeld nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung wieder aus dem Spiel genommen werden. "Meine Gedanken sind bei Elias", sagte Müller. Zur genauen Diagnose konnte er noch nichts sagen, Huth sei aber nach der Auswechslung ins Krankenhaus gefahren worden. "Ich hoffe, die Untersuchungen fallen so aus, dass er bald wieder unter uns ist."