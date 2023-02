Aue-Coach Dotchev: "Wir haben das Zeug dafür, da zu punkten"

Erzgebirge Aue steht Samstag vor einer schwierigen Aufgabe - auswärts bei den formstarken Osnabrückern. Aue-Trainer Pavel Dotchev sieht sich trotzdem nicht chancenlos.

Der Tabellen-14. aus Aue kann am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) mit Rückenwind in die Auswärtspartie in Osnabrück gehen, denn immerhin sind sie unter der erneuten Leitung von Dotchev noch ungeschlagen. Aber auch Osnabrück ist gerade gut drauf. Mit fünf Siegen aus den letzten fünf Spielen sind die Niedersachsen eins der formstärksten Teams der Liga.

"Warum sollten wir dahin fahren und uns klein reden? Wir sind selbstbewusst genug um zu sagen, wir haben das Zeug dafür, da zu punkten", erklärte Dotchev auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. Es gilt, erklärt der Trainer, an die Leistungen der Vorwochen anzuknüpfen: "Es ist nicht entscheidend, gegen wen wir spielen, sondern mit welcher Einstellung wir spielen."

Taffertshofer muss wohl als Verteidiger aushelfen

In Osnabrück werden weiterhin die verletzten Defensivakteure Kilian Jakoc, Anthony Barylla und Steffen Nkansah fehlen. Ulrich Taffertshofer, der erst im Sommer vom VfL zu Aue wechselte, stellt für die Positionen eine Option für Samstag dar. Seine Trainingsleistungen seien sehr gut, bestätigte Dotchev, dennoch sehe er ihn "auf Dauer auf der Sechs". Und auch dort winken dem Ex-Osnabrücker bald wieder mehr Einsatzminuten, denn die Stammspieler Sam Schreck und Marco Schikora stehen jeweils bei vier Gelben Karten.