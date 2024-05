Aue befördert Kallenbach

William Kallenbach steigt aus der A-Jugend des FC Erzgebirge Aue in den Profikader auf. Die Veilchen banden den 18 Jahre alten Offensivspieler am Mittwoch vertraglich an sich. "Wir sehen in William Kallenbach das Potenzial, sich im Drittliga-Team weiterzuentwickeln und die nächsten Schritte mit uns gemeinsam zu gehen", sagt FCE-Sportgeschäftsführer Matthias Heidrich. Kallenbach war im März zu zwei ersten Einsätzen in der 3. Liga gekommen.