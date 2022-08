Beim 1:1 gegen den VfL Osnabrück erzielte Erzgebirge Aues Mittelfeldspieler Marvin Stefaniak erst die Führung und musste dann angeschlagen vom Feld. Nun muss Trainer Timo Rost vor dem Auswärtsspiel bei Waldhof Mannheim um den 27-Jährigen bangen.

Wie Aue am Montag mitteilte, zog sich Stefaniak eine "starke Prellung" im rechten Bereich der Brust zu. Ein Einsatz im Auswärtsspiel gegen Waldhof Mannheim am Mittwochabend (19 Uhr, LIVE! bei kicker) sei fraglich.

Der 27-Jährige hatte sich am Sonntag in der 75. Spielminute der Partie gegen Osnabrück (1:1) die Brust gehalten und wurde umgehend für Nico Gorzel ausgewechselt. Zuvor hatte Stefaniak den Zweitliga-Absteiger in der 16. Minute nach Vorlage von Lenn Jastremski in Führung gebracht.