Audi Urbansphere Concept: Mega-Van für Mega-Cities

Dass das Stadtauto der Zukunft elektrisch durch die Cities zoomt, hat man verstanden. Dass es autonom fahren kann, auch. Aber dass es fünfeinhalb Meter lang sein wird? Macht Sinn, sagt Audi, und begründet diese Einschätzung mit den Wünschen der chinesischen Kundschaft. Für sie ist das luxuriöse Urbansphere Concept in erster Linie gemacht.

Es ist ein "sphärischer" Dreiklang, der aus der Audi-Zukunft herüberweht: Nach dem sportlichen Roadster Skysphere Concept und der Reiselimousine Grandsphere Concept komplettiert jetzt der XXL-Van Urbansphere Concept die Trilogie elektrisch und autonom fahrender Visionen.

Der Name lässt es unschwer erahnen: Erdacht wurde der Dritte im Bunde für die Stadt. Eigentlich das klassische Habitat für die kleinsten unter den Automobilen - wendig, flink, mit minimalem Anspruch an Verkehrsfläche und Parkraum. Der Urbansphere markiert hier den kompletten Gegenentwurf. Mit einer Länge von 5,51 Metern lässt er selbst die Langversion eines VW-Bus T7 um gut 30 Zentimeter hinter sich. In der Breite misst Audis XXL-Van 2,01 Meter, in der Höhe bringt er es auf 1,78 Meter. Bis zu sechs Personen können mitfahren, alle auf Einzelsitzen, dank des opulenten Radstands von 3,40 Metern reisen sie fast schon in einem rollenden Appartement.

Platz vor PS-Zahlen

Wo ist denn das Lenkrad? Im autonomen Fahrbetrieb hat es Pause und zieht sich zurück. Hersteller

Wo, bitte, soll das denn stadtgerecht sein? In China, erklärt Audi. Erstmals, sagt Vorstandschef Markus Duesmann, hätten "auch potenzielle Kunden und Kundinnen am Entwicklungsprozess teilgenommen" und die Designstudios in Peking und Ingolstadt wissen lassen, was sie sich wünschen: Platz nämlich - viel Platz. PS-Zahlen und Fahrleistungen hingegen rücken ebenso in den Hintergrund wie die Ausstrahlung des Autos als mobiles Statussymbol.

Verwunderlich erscheint das nur auf den ersten Blick. Mit verwinkelten Gässchen, in denen schiere Größe zum Problem wird, bekommt es die chinesische Zielgruppe eher selten zu tun. Dafür umso mehr mit stundenlangem Festgetackertsein in den Staus der Megacities wie Peking oder Shanghai. Und just diese Zeit will man möglichst komfortabel und sinnvoll verbringen.

Lounge und Arbeitszimmer

"Dies ist kein Fahrzeug, das einfach nur von A nach B bringt", sagt Brand Strategy Managerin Silke Guse. Vielmehr sei der Urbansphere als dritter Lebensraum zu verstehen, den man "für viel mehr Dinge" nutzen könne - um zu entspannen beispielsweise, um Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen oder um an Meetings teilzunehmen.

Anders als sonst üblich wurde die Studie deshalb nicht von außen nach innen, sondern - umgekehrt - von innen nach außen konzipiert. Heißt: Zunächst stand das Interieur im Mittelpunkt, erst dann entstand das Drumherum, sprich die Karosserie.

Lebt auf großem Fuß: Die Studie bekommt 24-Zoll-Räder. Außerdem ist sie mit Hinterachslenkung und Luftfederung ausgestattet. Hersteller

Die Türen des Urbansphere öffnen gegenläufig, beim Einstieg ist keine B-Säule im Weg, zuvorkommend drehen sich die Sitze nach außen, auf dem Boden - das werden die Chinesen besonders lieben - breitet sich ein roter Lichtteppich aus. Vom Leder zeigt sich das Interieur befreit, stattdessen wurden Materialien wie Hainbuchenfurniere aus nachhaltigem Anbau, Bambusviskose oder recyceltes Polyamid verarbeitet, letzteres in den Sitzpolstern.

Transparenter Cinema-Screen

Pedale und Lenkrad können sich zurückziehen, im autonomen Fahrbetrieb haben sie schließlich Pause. Ab und an wird vorne aber dennoch ein Chauffeur Dienst tun, und so richtet sich der Wohlfühl-Fokus vor allem auf die beiden Einzelsitze in zweiter Reihe. Im Relax- und Entertainmodus lässt sich die Rückenlehne um bis zu 60 Grad neigen, gleichzeitig fahren Beinauflagen aus. Der Kommunikation der Passagiere untereinander dienlich ist die Drehbarkeit der Sessel. Das Infotainment wiederum zeigt seine Inhalte auf einem transparenten Großformat von OLED-Bildschirm, der die Teilnahme an Videokonferenzen ebenso ermöglicht wie das Gucken von Filmen, per Split-Screen ist auch beides möglich. Wird der "Cinema-Screen" gerade nicht gebraucht, schwenkt er nach oben, dank der erwähnten Transparenz bleibt der Durchblick in Richtung Himmel gewahrt.

In der Zweiten sieht man besser: Zusätzlich zum transparenten Infotainment-Screen gibt es Bildschirme in den Rückenlehnen der Vordersitze. Hersteller

Zwischen den Rücksitzen haben die Innenarchitekten eine nach oben schwenkbare Mittelkonsole installiert, die Wasserspender und Gläser enthält. Die Stresserkennung wiederum lotet via Gesichtsscan und Stimmenanalyse das Befinden der Fahrgäste aus und hilft gegebenenfalls beim Relaxen, beispielsweise mithilfe einer Meditations-App. Und der Umgang mit dem Urbansphere erfolgt via Berührung, Gesten- und Sprachsteuerung oder Eye-Tracking.

Auch mit der Außenwelt soll der Zukunfts-Van kommunizieren, zu diesem Zweck sendet die Lichtinszenierung des Single-Frame-Grills Signale aus, Ähnliches leistet die Matrix-LED-Fläche am Heck.

800-Volt-Ladetechnik

Kontaktaufnahme: Die Front sendet Lichtsignale an andere Verkehrsteilnehmer aus, Warnhinweise beispielsweise. Hersteller

Als technischen Unterbau nutzt der Urbansphere die sogenannte Premium Platform Electric (PPE), die Audi und Porsche für ihre leistungsstarken Edel-Stromer entwickelt haben. Das Batteriemodul zwischen den Achsen besitzt eine Kapazität von rund 120 kWh, das soll für rund 750 Kilometer Strecke reichen. Dank 800-Volt-Ladetechnik wird eine Ladeleistung von 270 kW umgesetzt, zehn Minuten sollen reichen, um Strom für über 300 Kilometer Fahrt nachzufassen. Die beiden Elektromotoren an Vorder- und Hinterachse generieren Allradantrieb, wobei sich der Vorderachsantrieb im Sinne reduzierten Energieverbrauchs auch deaktivieren lässt. Die Gesamtleistung des Antriebs beziffert Audi auf 295 kW/402 PS und 690 Newtonmeter Drehmoment.

In Parkplatznöte soll das Urbansphere Concept trotz seiner stattlichen - und wenig stadtlichen - Abmessungen übrigens nicht geraten. Denn im Wesen eines autonom fahrenden Autos liegt es, permanent in Bewegung zu sein. Pausieren und Parken ist da allenfalls zu Ladezwecken vorgesehen.