Audi Skysphere Concept: Elektrisch und autonom

Sukzessive will Audi den Verbrenner in eine fossile Vergangenheit verabschieden. Gleichzeitig richtet sich der Blick in die Zukunft des autonomen Fahrens. Wie beides auf gleichermaßen luxuriöse wie sportliche Weise zusammengeht, dokumentiert ein spektakulärer Roadster, der am 13. August auf der Monterey Car Week Premiere feiert. Technologische Besonderheit des Skysphere ist sein variabler Radstand.

Audi Skysphere Concept: Die Linienführung soll einen Ausblick auf das zukünftige Audi-Design geben. Hersteller