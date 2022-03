Audi A6 Avant e-tron Concept : Dieser Kombi fährt elektrisch!

Mit dem A6 Avant e-tron Concept stellt Audi einen elektrischen Business-Kombi in Aussicht. 2024 soll er auf den Markt kommen und eine beachtliche Reichweite von rund 700 Kilometern erzielen. Beim Laden setzt er auf ein leistungsstarkes 800-Volt-System. Spektakuläre Effekte bieten die Lichtinszenierungen.

Auf ein begrenztes Angebot an E-Mobilen kann sich längst nicht mehr berufen, wer den Umstieg auf elektrisches Fahren ablehnt. Stromer gibt es inzwischen von fast allen Marken, in groß und in ganz klein, als SUV und als Sportwagen. Nur elektrische Kombis machen sich bislang rar, sieht man einmal von den für 2023 avisierten Ladefreunden Opel Astra-e Sportstourer und Peugeot e-308 SW ab.

Dass gerade Audi diese Lücke besetzen will und muss, ist nachvollziehbar: Auf vielen Märkten, darunter auch Deutschland, sind die Avant-Modelle mit den vier Ringen besonders nachgefragt. Den Begriff "Avant" hat Audi von "Avantgarde" abgeleitet, seit 1977 tragen die Kombis des Hauses diesen Namen. Das im Rahmen der Jahrespressekonferenz 2022 vorgestellte A6 Avant e-tron Concept weist nun geradewegs in eine nicht mehr allzu ferne Zukunft. 2024 soll der elektrische Lademeister auf den Markt kommen, abgeleitet von der bereits im vergangenen Jahr gezeigten A6 e-tron Limousine.

Kooperation mit Porsche

Der 4,96 Meter lange, 1,96 Meter breite und 1,44 Meter hohe Business-Kombi basiert auf der gemeinsam mit Porsche entwickelten PPE-Plattform (Premium Platform Electric), die in den kommenden Jahren noch eine ganze Reihe weiterer Modelle tragen soll. Das Design, so verlautet es aus Ingolstadt, sei bereits sehr seriennah. Es kombiniert einen geschlossenen Kühlergrill mit kurzen Karosserieüberhängen und einem Heck, das einen auffälligen Dachspoiler sowie ein durchgehendes Leuchtenband als stilprägende Elemente bekommt.

Beleuchtet: Abzuwarten bleibt, ob es die illuminierten Audi-Ringe ins Serienmodell schaffen. Hersteller

Dass dem Fahrtwind besonders wenig Widerstand entgegengesetzt wird, spielt - Stichwort Reichweite - gerade bei Elektroautos eine wichtige Rolle. Der elektrische Avant trägt dem mit einem besonders günstigen cw-Wert von 0,24 Rechnung. Auf Windschlüpfigkeit legen die Ingolstädter Aerodynamiker klassischerweise Wert, auch in der gehobenen Mittelklasse - der A6-Vorgänger Audi 100 brachte es schon 1982 auf den damaligen Rekordwert von 0,30.

Wenn Elektroautos vielfach der Spezies Crossover oder SUV angehören, dann liegt das daran, dass die hochgesetzte Bauweise ideale Voraussetzungen für die Unterbringung der Antriebsbatterien bietet. Im Falle des Avant e-tron ließ sich das Kombi-Konzept deshalb gut umsetzen, weil das Akkupack besonders flach ausfällt. An Kapazität werden 100 kWh aufgeboten, nach WLTP soll das eine Reichweite von bis zu 700 Kilometern erlauben. A6-Fahrer begeben sich schließlich oft auf die Langstrecke, das soll im elektrischen Zeitalter unverändert möglich sein.

Kurze Ladepause

Dem kommt auch die leistungsstarke 800-Volt-Ladetechnologie entgegen, die hohe Ladeleistungen von bis zu 270 kW realisiert und den Stopp an der Stromtankstelle kaffeepausenkurz hält. In 20 Minuten soll der Akku von fünf auf 80 Prozent zu befüllen sein, binnen zehn Minuten ist Energie für 300 Kilometer Strecke nachgefasst. An der Wechselstrom-Wallbox muss der A6 Avant e-tron acht Stunden ausharren, um eine volle 100-Prozent-Ladung abzubekommen.

Die 350 kW/476 PS starke Studie bedient sich zweier Elektromotoren, einer treibt die Hinter-, der andere die Vorderachse an, Allradantrieb (quattro) also. Ergänzend wird es auch Modellvarianten mit bloßem Hinterradantrieb geben, das sind dann diejenigen, die auf besagte 700 Kilometer Reichweite kommen.

Auffällig: Der Dachkantenspoiler am Heck. Hersteller

Mit besonderem Stolz verweist Audi auf die Lichtspiel-Qualitäten. So sitzen an den Seiten der Karosserie je drei kleine hochauflösende LED-Projektoren, sie begrüßen die Passagiere mit Schriftzeichen in ihrer Landessprache. Während das noch unter die Kategorie "Spielerei" fällt, haben die gleichermaßen auf den Boden projizierten Warnsymbole eine ernsthafte Sicherheitsfunktion, beispielsweise machen sie Fahrradfahrer darauf aufmerksam, dass sich gleich die Fahrzeugtür öffnen wird. Vier weitere LED-Projektoren an den Fahrzeugecken erzeugen wiederum Blinkerprojektionen. Und die digitalen Matrix-Scheinwerfer an der Front lassen sich dahingehend aktivieren, als sie Videospiele großflächig auf eine Wand projizieren. Wer das Glück hat, an der Ladesäule eine entsprechende Fläche vorzufinden, kann sich auf diese Weise kurzweilig die Ladezeit vertreiben.

Preise sind noch Zukunftsmusik. Nimmt man den Audi e-tron GT als Referenzgröße, der 101.600 Euro kostet, könnten etwas unter dieser Summe liegende Konditionen realistisch sein.

Kein Aus für den Verbrenner

Das erste auf der PPE-Plattform basierende Audi-Modell wird noch in diesem Jahr serienfertig vorgestellt, 2023 soll der Q6 e-tron dann in den Handel gehen. Für den konventionellen A6 Avant mit Verbrennermotoren kommt noch nicht das Aus, er wird zunächst weitergebaut. Ganz elektrisch will Audi schließlich erst 2033 werden.