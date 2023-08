Audi A3, BMW 118i, Kia Ceed, Cupra Leon: Vier Kompakte im Vergleich

Kompaktwagen sind eine Wahl der Vernunft. Sie sind ausreichend groß, um damit auch auf die Langstrecke zu gehen und einer kleinen Familie Platz zu bieten, andererseits aber eben auch kompakt genug, um im Stadtverkehr flinke Wendigkeit bereitzustellen. Mit Audi A3, 1er BMW, Kia Ceed und Cupra Leon haben wir vier populäre Vertreter der Zunft einem Vergleich unterzogen.

Rundum talentiert, aber mit jeweils eigenständigem Charakter geben sich heute die Kompaktmodelle vieler Hersteller. Inzwischen sind Fahrzeuge dieser Kategorie allerdings in eine Preisklasse aufgestiegen, die teils deutlich über 30.000 Euro liegt, was die in dieser Gegenüberstellung angetretenen Modelle verdeutlichen. Es handelt sich dabei um den Audi A3 Sportback 35 TFSI, den BMW 118i, den Kia Ceed 1.5 T-GDI sowie den Cupra Leon 1.5 eTSI. Die Aggregate der Probanden sind allesamt turbogeladen und arbeiten mit Ausnahme des Dreizylinders im BMW mit vier Zylindern.

A3: Er ist der Audi-Vertreter im Kompaktsegment. Hersteller

Schon das Raumangebot in den knapp 4,40 Meter langen Kompakt-modellen ist unterschiedlich, spürbar vor allem im etwas kürzeren BMW 118i (4,32 Meter). Vorn sitzen die Insassen recht bequem, im Fond geht es im Segment etwas beengter zu. Vor allem im 118i gilt das auch für die Breite, dabei fällt die tiefere Sitzposition auf hart gepolsterten Sitzen auf. Platzvorteile im Innenraum bieten der Cupra Leon und der Audi A3. In die Stauräume des Quartetts passen 380 bis 1200 Liter, beim Maximalwert ein bisschen mehr im Cupra Leon und im Ceed, dessen Zuladung allerdings begrenzt ist.

Turbo-Quartett

Beim Antrieb zeigen sich die kultivierten, kräftigen und effizienten 150-PS-Turbos aus dem VW-Regal im Audi A3 und Cupra Leon überlegen. Der Kia kommt da trotz des etwas stärkeren 160-PS-Motors, aber wegen seines akustischen Auftritts nicht ganz mit. Am 118 i stört der trommelartige Motorklang; zudem der kleine Tank. Nur BMW setzt auf einen 1,5-Liter-Dreizylinder, die anderen auf vier Pötte, ebenfalls in Verbindung mit 1,5 Litern Hubraum.

BMW 1er: Auch er ist ausschließlich als Fünftürer erhältlich. Hersteller

In der Leistungsentfaltung nehmen sich die Kontrahenten im Quartett nicht wirklich viel ab: Zwischen 8,4 und 8,8 Sekunden beschleunigen sie von Null auf Tempo 100. Auch im Verbrauch liegen alle vier dicht zusammen, laut WLTP-Norm sind es 5,8 Liter auf 100 Kilometer, nur der Ceed gibt sich mit 5,6 Litern einen Deut günstiger. Im Alltag auf verschiedenen Strecken sind jedoch um die sieben Liter realistischer, wobei sich der BMW (trotz des per Dreizylinder betriebenen Downsizings) oft ein Schlückchen mehr gönnt. Bei zurückhaltender Fahrweise begnügen sich die Vier in der Praxis mit rund fünfeinhalb Litern, der Audi mit 5,3 Litern. In der Spitze erreichen die vier Kandidaten 210 km/h (Ceed) bis 224 km/h (A3). Geschaltet werden die Fronttriebler über Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe, nur der Ceed trat mit einem gut passenden Sechsgangschalter an.

Der Audi punktet mit Komfort

Das Fahrverhalten lässt besonders beim Cupra aufmerken: Seine dynamischen Fähigkeiten spielt er vor allem in Kurven aus, die er sicher und schwungvoll absolviert. Der 118i ist aus anderem Holz geschnitzt, er ist auch sportlich ausgelegt, aber bei ihm kommt zu einer übertrieben straffen Federung die zappelige Lenkung hinzu. Sicher fährt der Einser dennoch und demonstriert seine zupackenden Bremsen. Unter dem Strich gibt der Audi A3 hinsichtlich des Komforts den Souveränen - das gilt bei ihm überhaupt für viele Disziplinen bis hin zu Fahrwerksabstimmung und Federungskomfort sowie, trotz kleinerer Abstriche, weiterhin auch für Qualität und Verarbeitung. Einzig bei der Bedienung, wo der Audi dem Golf 8 folgt, offenbaren sich Schwächen durch die teils umständliche Menüführung.

Cupra Leon: Er kommt aus dem Haus der sportlichen Seat-Schwester. Hersteller

Gegenüber dem A3 fällt der Kia Ceed nicht weit im Gesamteindruck ab, und das überrascht nicht, wenn man den Weg der Südkoreaner in den vergangenen zehn, fünfzehn Jahren verfolgt. In Leistung und Fahrverhalten zeigt sich der Ceed munter, wie der Cupra Leon ein wenig straffer in der Abstimmung als der Audi A3; im Platzangebot liegt er praktisch auf dem Niveau der beiden. Die Bedienung des Infotainments ist im Ceed ähnlich gut wie beim BMW 118i (iDrive). Nicht zuletzt beim serienmäßigen Ausstattungsniveau können sich der Kia wie der Cupra sehen lassen.

Preise wie einst in der Mittelklasse

Die Preise passen inzwischen eher zu dem, was früher in der Mittelklasse aufgerufen wurde: Ab 34.400 Euro sind es beim Audi A3 Sportback 35 TFSI S-tronic Advanced, ab 40.300 Euro beim BMW 118i M Sport, in "Advantage"-Ausstattung ist der 118i mit Steptronic aber auch schon ab 36.400 Euro erhältlich. Ab (vergleichsweise günstigen) 30.190 Euro fährt der handgeschaltete Kia Ceed 1.5 T-GDI GT-line vor, das optional erhältliche Doppelkupplungsgetriebe DCT7 erfordert einen Zuschlag von 2000 Euro. Mindestens 36.330 Euro verlangt wiederum Cupra für den Leon 1.5 eTSI mit 7-Gang-DSG.

Kia Ceed: Macht auch optisch eine gute Figur. Hersteller

In der Konkurrenz der Kompaktwagen fehlen dieses Mal bekannte Modelle wie der VW Golf und der Opel Astra - sie setzten einst Maßstäbe und waren volumenstark im Verkauf. Offenbar trifft das kaum noch zu - speziell im Fall des Wolfsburgers, der nicht so recht in Schwung kommen will. Andere Hersteller wie Cupra und auch die Koreaner profitieren in den Zulassungszahlen davon.

Ingo Reuss

Datenblatt:

Audi A3 Sportback 35 TFSI Advanced S-tronic: Turbobenziner, Hubraum 1498 ccm, Leistung 110 kW/150 PS, Drehmoment 250 Nm bei 1500/min, Beschleunigung 0 - 100 km/h in 8,4 sec, Spitze 224 km/h, Verbrauch (WLTP) 5,8 l/100 km Super, Länge 4,34 m, Breite 1,97 m mit, 1,82 m ohne Außenspiegeln, Gepäckraum 380 - 1200 l, Leergewicht 1372 kg, Anhängelast gebremst 1500, ungebremst 690 kg, Preis ab 34.400 Euro

BMW 118i M Sport Steptronic: Turbobenziner, Hubraum 1499 ccm, Leistung, 100 kW/136 PS, Drehmoment 220 Nm bei 1500/min, Beschleunigung 0 - 100 km/h in 8,8 sec, Spitze 213 km/h, Verbrauch (WLTP) 5,8 l/100 km Super, Länge 4,32 m, Breite 2,08 m mit, 1,80 m ohne Außenspiegeln, Gepäckraum 380 - 1200 l, Leergewicht 1391 kg, Anhängelast gebremst 1300, ungebremst 695 kg, Preis ab 40.300 Euro

Kia Ceed 1.5 T-GDI GT-line: Turbobenziner, Hubraum 1482 ccm, Leistung, 118 kW/160 PS, Drehmoment 253 Nm bei 1500/min, Beschleunigung 0 - 100 km/h in 8,4 sec, Spitze 210 km/h, Verbrauch (WLTP) 5,6 l/100 km Super, Länge 4,33 m, Breite 2,06 m mit, 1,80 m ohne Außenspiegeln, Gepäckraum 395 - 1291 l, Leergewicht 1351 kg, Anhängelast gebremst 1410, ungebremst 600 kg, Preis ab 30.190 Euro

Cupra Leon 1.5 eTSI 7-Gang-DSG: Turbobenziner, Hubraum 1498 ccm, Leistung 110 kW/150 PS, Drehmoment 250 Nm bei 1500/min, Beschleunigung 0 - 100 km/h in 8,7 sec, Spitze 214 km/h, Verbrauch (WLTP) 5,8 l/100 km Super, Länge 4,40 m, Breite 1,99 m mit, 1,80 m ohne Außenspiegeln, Gepäckraum 380 - 1301 l, Leergewicht 1371 kg, Anhängelast gebremst - kg, ungebremst - kg, Preis ab 36.330 Euro